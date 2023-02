Chi è Nicolas Sarkozy, il marito di Carla Bruni ospite a Sanremo 2023

Chi è Nicolas Sarkozy, il marito di Carla Bruni ospite stasera – 10 febbraio – al Festival di Sanremo 2023 per duettare con Colapesce e Dimartino? Nicolas Paul Stéphane Sárközy de Nagy-Bócsa, conosciuto semplicemente come Nicolas Sarkozy, è un notissimo politico e avvocato francese. Nato a Parigi il 28 gennaio del 1955, è stato Presidente della Repubblica in Francia (eletto nel 2007). Nel 2008 ha sposato Carla Bruni all’Eliseo di Parigi.

Nelle elezioni presidenziali in Francia del 2012, Sarkozy è stato sconfitto dal candidato del PS François Hollande, con un margine del 3,2 per cento. Dopo aver lasciato l’ufficio presidenziale, Sarkozy ha promesso di ritirarsi dalla vita pubblica prima di tornare nel 2014, venendo successivamente rieletto leader dell’UMP (ribattezzato I Repubblicani nel 2015). Sconfitto alle primarie presidenziali repubblicane nel 2016, si è ritirato dalla vita pubblica.

Nicolas Sarkozy è stato accusato di corruzione dai pubblici ministeri francesi in due casi, in particolare per quanto riguarda la presunta ingerenza libica nelle elezioni francesi del 2007. Nel 2021 Sarkozy è stato condannato per corruzione in due distinti processi. La sua prima condanna lo ha portato a ricevere una pena a tre anni, due dei quali sospesi e uno al carcere; ha impugnato la sentenza. Per la sua seconda condanna, ha ricevuto una pena di un anno, in cui gli è stato permesso di scontare la reclusione domiciliare.

Prima di diventare il ventitreesimo presidente della Repubblica francese, dal 16 maggio 2007 al 15 maggio 2012, è stato ministro delle finanze durante il 2004 e due volte ministro dell’interno, tra il 2002 e il 2004 e poi dal 2005 al 2007.

Quello con Carla Bruni non è stato il primo matrimonio per Nicolas Sarkozy. Nel 1982 si è sposato con Marie-Dominique Culioli da cui ha avuto due figli: Pierre (1985), produttore di rap e Jean (1986), politico. Nel 2010 il figlio Jean lo ha reso nonno per la prima volta. Nel 1984 incontra Cécilia Ciganer-Albéniz, che sposa nel 1996: da questa unione nasce Louis (1997). Nel 2008 si sposa in terze nozze con la modella, cantautrice e attrice italiana naturalizzata francese Carla Bruni, ospite stasera al Festival di Sanremo 2023. Hanno una figlia, Giulia, nata nel 2011, la quarta per il presidente.