NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming della puntata di oggi, 17 luglio

NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, mercoledì 17 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La puntata “Compra, indossa, butta” sarà dedicata al fenomeno del fast fashion. Ogni anno nel mondo si producono 150 miliardi di nuovi capi di abbigliamento, venduti a prezzi stracciati e di qualità sempre più scadente. Si indossano poche volte, poi finiscono in fondo all’armadio e non vengono più usati. Ma che cosa succede quando ce ne sbarazziamo? Dove vanno a finire tutti questi vestiti? La puntata segue le loro lunghissime rotte fino al Ghana – dove inquinano le spiagge e l’oceano – e al deserto di Atacama in Cile, luoghi magnifici diventati immense discariche a cielo aperto. Dietro ogni maglietta venduta a pochi euro non c’è solo inquinamento, c’è anche lo sfruttamento di manodopera a basso costo e un enorme volume di affari sul quale ha messo le mani anche la criminalità organizzata.

Streaming e tv

Dove vedere NewsRoom in diretta tv e live streaming? La docu-serie va in onda, come detto, stasera – mercoledì 17 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.