New Amsterdam, cos’è successo nella puntata precedente: il riassunto

New Amsterdam è tornato su Canale 5 con la seconda parte della seconda stagione. Questa sera, 11 giugno 2020, va in onda la seconda puntata della seconda parte, composta dall’episodio 12 e 13. Ma cos’è successo nella puntata precedente andata in onda il 4 giugno? Vediamo insieme il riassunto.

New Amsterdam, cos’è successo nell’ultima puntata: la settimana scorsa abbiamo visto andare in onda gli episodi 10 e 11, intitolati rispettivamente Codice argento e Nascosto dietro il mio sorriso. Nel primo episodio, abbiamo visto le detenute di Rikers Island prendere il sopravvento. Una delle detenute, Suzan, ha raggiunto la sala operatoria di Reynolds e ha provato ad uccidere Fran, un’altra detenuta, perché questa aveva scelto di collaborare con la giustizia. Suzan non riesce ad andare fino in fondo grazie all’intervento di Reynolds, ma Suzan non è stata l’unica ad aver evaso la sorveglianza, altre detenute riescono a scappare e molto presto la situazione precipita nel caos. Max e Sharpe diventano ostaggi di Jackie, una donna che li costringerà a raggiungere la sala operatoria e uccidere Fran.

Nel secondo episodio, abbiamo visto Max prendere una decisione importante. Non permetterà più che si utilizzino i dispositivi elettronici durante le visite dei pazienti, ma la cosa non verrà ben accolta dal resto dello staff medico.

Quante puntate

Ma da quante puntate è composto New Amsterdam? La serie tv è stata divisa in due parti. La prima parte della seconda stagione è andata in onda fino a gennaio 2020 su Canale 5 con le prime nove puntate. A partire dal 4 giugno, invece Canale 5 manderà in onda le altre 9 puntate per completare la seconda stagione.

Mediaset dovrebbe mandare in onda i restanti episodi di New Amsterdam a blocchi da due per serata, eccetto l’ultima che probabilmente per comodità Canale 5 manderà in onda a blocchi di tre episodi. Ecco le date:

Primo episodio – 4 giugno 2020: episodio 10 e 11, Codice argento e Nascosto dietro il mio sorriso

Secondo episodio – 11 giugno 2020 – episodio 12 e 13

Terzo episodio – 18 giugno 2020 – episodio 14 e 15

Quarto episodio – 25 giugno – episodio 16, 17 e 18

New Amsterdam vi aspetta su Canale 5.

