New Amsterdam, cos’è successo nella puntata precedente: il riassunto

New Amsterdam è tornato su Canale 5 con la seconda parte della seconda stagione. Questa sera, 24 giugno 2020, va in onda la quarta e ultima puntata della seconda parte, composta dall’episodio 16, 17 e 18. Ma cos’è successo nella puntata precedente andata in onda il 18 giugno? Vediamo insieme il riassunto.

Nella precedente puntate di New Amsterdam, divisa in due parti, abbiamo visto Max informato del taglio di bilancio, per cui il medico ha dovuto chiedere aiuto a Iggy, che ha lottato contro la burocrazia per poer salvare un ragazzo che somatizzato il suo stato d’emarginazione sociale. Reynolds nel mentre è andato in Messico per eseguire un intervento delicato di pacemaker e risparmiare sul dispositivo, ma la sua vera intenzione è di rimanere lì e dire addio a Max e al New Amsterdam. Nella seconda parte invece Max ha voluto mettere un freno ai casi di overdose che di anno in anno aumentano, cedendo infine al fascino delle aziende farmaceutiche. Intanto Max scopre la verità sull’intenzione di Reynolds ed è furioso.

Quante puntate

Ma da quante puntate è composto New Amsterdam? La serie tv è stata divisa in due parti. La prima parte della seconda stagione è andata in onda fino a gennaio 2020 su Canale 5 con le prime nove puntate. A partire dal 4 giugno, invece Canale 5 manderà in onda le altre 9 puntate per completare la seconda stagione.

Mediaset dovrebbe mandare in onda i restanti episodi di New Amsterdam a blocchi da due per serata, eccetto l’ultima che probabilmente per comodità Canale 5 manderà in onda a blocchi di tre episodi. Ecco le date:

Primo episodio – 4 giugno 2020: episodio 10 e 11, Codice argento e Nascosto dietro il mio sorriso

Secondo episodio – 11 giugno 2020 – episodio 12 e 13

Terzo episodio – 18 giugno 2020 – episodio 14 e 15

Quarto episodio – 24 giugno – episodio 16, 17 e 18

New Amsterdam vi aspetta su Canale 5.

