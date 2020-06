New Amsterdam, cos’è successo nella puntata precedente: il riassunto

New Amsterdam è tornato su Canale 5 con la seconda parte della seconda stagione. Questa sera, 18 giugno 2020, va in onda la terza puntata della seconda parte, composta dall’episodio 14 e 15. Ma cos’è successo nella puntata precedente andata in onda l’11 giugno? Vediamo insieme il riassunto.

Nella puntata della scorsa settimana, abbiamo visto andare in onda l’episodio 12 e 13 di New Amsterdam 2. Nel primo episodio, il numero 12, la dottoressa Sharpe ha avuto un’importante intuizione che potrebbe mutare la sua carriera. Max e Reynolds invece accolgono un giovane paziente arrivato in ospedale che presenta sintomi da comune infarto, ma è qualcosa di più. La dottoressa Castro invece annuncia di aver ricevuto i fondi per un trial clinico, ma bara e viene accusata dalla dottoressa Sharpe di venir meno al principio di ogni medico. Nel secondo episodio invece, il numero 13, vediamo Max scoprire che i pazienti terminali vengono dimessi dall’ospedale, una pratica comune al New Amsterdam, che lo manda su tutte le furie. Per questo, istituisce un nuovo reparto dedicato alle cure palliative ma dovrà affrontare il caro prezzo e cioè il taglio fondi per l’ospedale.

Quante puntate

Ma da quante puntate è composto New Amsterdam? La serie tv è stata divisa in due parti. La prima parte della seconda stagione è andata in onda fino a gennaio 2020 su Canale 5 con le prime nove puntate. A partire dal 4 giugno, invece Canale 5 manderà in onda le altre 9 puntate per completare la seconda stagione.

Mediaset dovrebbe mandare in onda i restanti episodi di New Amsterdam a blocchi da due per serata, eccetto l’ultima che probabilmente per comodità Canale 5 manderà in onda a blocchi di tre episodi. Ecco le date:

Primo episodio – 4 giugno 2020: episodio 10 e 11, Codice argento e Nascosto dietro il mio sorriso

Secondo episodio – 11 giugno 2020 – episodio 12 e 13

Terzo episodio – 18 giugno 2020 – episodio 14 e 15

Quarto episodio – 25 giugno – episodio 16, 17 e 18

