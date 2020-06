New Amsterdam, trama e cast della puntata di stasera: le anticipazioni

New Amsterdam torna su Canale 5 in prima tv. Gli episodi della seconda stagione saranno completati a partire da giovedì 4 giugno 2020, in prima serata sul canale principale di Mediaset. Tornano quindi le avventure in corsia con protagonista il dottor Max Goodwin, un uomo tormentato interpretato da Ryan Eggold. Canale 5 ha mandato in onda la prima parte della seconda stagione e, in vista dell’estate, completerà il ciclo d’episodi con la seconda parte. Cosa succederà questa sera, 24 giugno? Vediamo insieme trama e cast dell’episodio.

Tutto quello che c’è da sapere su New Amsterdam 2

New Amsterdam, anticipazioni: la trama della puntata di stasera

La puntata che va in onda stasera conclude la seconda stagione di New Amsterdam. Mediaset ha deciso di mandare insieme le ultime due puntate per scoprire le sorti dell’ospedale e dei suoi dottori. Questa sera, 24 giugno, andranno in onda quindi le puntate 17 e 18. Le puntate in origine dovevano essere 22 ma la produzione è stata bloccata dal Coronavirus e, come tante altre serie tv, anche New Amsterdam ha dovuto adeguarsi ai tempi, interrompendo quindi la stagione qualche puntata prima.

Nell’episodio 17, intitolato Il decollo, Max decide di ricorrere al crowfounding dopo la sua apparizione in un video virale “Go Found Me”. Tutti credono che Reynolds sia già partito per San Francisco, il dottore invece rimane bloccato in ascensore con un giovane che ha un’emorragia in corso inarrestabile. Kapoor invece aiuta un ex pilota ad affrontare la sua vita da paraplegico, la dottressa Sharpe invece si prepara per un evento sul cancro. Nel secondo e ultimo episodio della serata, il numero 18 intitolato Questione di secondi, Sharpe e Bloom lavorano insieme quando alcuni pazienti in ospedale iniziano a mostrare strani sintomi. Iggy vuole far riappacificare una coppia divorziata, Kapoor invece fa un incontro particolare. Max invece incontra un bambino con una malattia muscolare rara e vuole farlo ammettere nell’unica sperimentazione clinica che dovrebbe salvargli la vita.

In questo episodio vediamo anche il nuovo dottore Cassian Shin, interpretato da Daniel Dae Kim. L’attore ha contratto il Coronavirus in realtà proprio mentre stava girando l’episodio, ma nella serie arriva al New Amsterdam come uno di quei medici il cui compito è aiutare i colleghi ad affrontare la pandemia.

New Amsterdam, il cast della puntata di stasera

Chi vediamo in questa nuova puntata di New Amsterdam? Sicuramente i volti principali che avevamo imparato a conoscere. Torna il dottor Max Goodwin, interpretato dal già menzionato Ryan Eggold. Poi vediamo la dottoressa Helen Sharpe interpretata da Freema Agyeman, poi il dottor Iggy Frome interpretato da Tyler Labine. E ancora abbiamo il dottor Vijay Kapoor interpretato da Anupam Kher, il dottor Floyd Reynolds interpretato da Jocko Sims e la dottoressa Lauren Bloom interpretata da Janet Montgomery.

