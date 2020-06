New Amsterdam, trama e cast della puntata di stasera: le anticipazioni

New Amsterdam torna su Canale 5 in prima tv. Gli episodi della seconda stagione saranno completati a partire da giovedì 4 giugno 2020, in prima serata sul canale principale di Mediaset. Tornano quindi le avventure in corsia con protagonista il dottor Max Goodwin, un uomo tormentato interpretato da Ryan Eggold. Canale 5 ha mandato in onda la prima parte della seconda stagione e, in vista dell’estate, completerà il ciclo d’episodi con la seconda parte. Cosa succederà questa sera, 18 giugno? Vediamo insieme trama e cast dell’episodio.

Tutto quello che c’è da sapere su New Amsterdam 2

New Amsterdam, anticipazioni: la trama della puntata di stasera

Nella puntata che va in onda questa sera, 18 giugno, vedremo la trama dividersi in due episodi, il 14 e il 15. Nel primo episodio, intitolato Sabbath, vediamo il sergente Todd informare Max che per pareggiare il bilancio sarà necessario tagliare i costi di due milioni di dollari, una cifra complicata che manderà in difficoltà Max. A quel punto dovrà rifiutare la richiesta d’aiuto di Iggy, che combatte contro la burocrazia per salvare un ragazzo che ha somatizzato il suo stato di emarginazione sociale. Reynolds invece andrà in Messico per eseguire un delicato intervento di pacemaker per poter risparmiare sui costi del dispositivo, ma è da un collega della clinica messicana che Max scopre la verità: Reynolds è pronto a dire addio al New Amsterdam.

Nell’ultimo episodio, intitolato Carta Bianca, vediamo Max completamente libero di mettere un freno ai casi di overdose che ogni anno aumentano. Max, seppur tentando il tutto per tutto, alla fine dovrà cedere al potere delle aziende farmaceutiche. La dottoressa Sharpe indaga nel frattempo sugli effetti indesiderati del farmaco che la Castro sta usando per il suo trial e scopre che la collega altera i valori dei pazienti a inizio cura per esaltare poi l’efficacia della terapia. Reynolds cerca di giustificarsi con Max per la sua scelta di voler lasciare l’ospedale, ma Max non l’accetterà.

New Amsterdam, il cast della puntata di stasera

Chi vediamo in questa nuova puntata di New Amsterdam? Sicuramente i volti principali che avevamo imparato a conoscere. Torna il dottor Max Goodwin, interpretato dal già menzionato Ryan Eggold. Poi vediamo la dottoressa Helen Sharpe interpretata da Freema Agyeman, poi il dottor Iggy Frome interpretato da Tyler Labine. E ancora abbiamo il dottor Vijay Kapoor interpretato da Anupam Kher, il dottor Floyd Reynolds interpretato da Jocko Sims e la dottoressa Lauren Bloom interpretata da Janet Montgomery.

Potrebbero interessarti Un’estate da ricordare: trama e cast del film in onda su Tv8 New Amsterdam, cos’è successo nella puntata precedente: il riassunto Chernobyl, la storia vera dietro la serie tv: il disastro del 26 aprile 1986