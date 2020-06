New Amsterdam, trama e cast della puntata di stasera: le anticipazioni

New Amsterdam torna su Canale 5 in prima tv. Gli episodi della seconda stagione saranno completati a partire da giovedì 4 giugno 2020, in prima serata sul canale principale di Mediaset. Tornano quindi le avventure in corsia con protagonista il dottor Max Goodwin, un uomo tormentato interpretato da Ryan Eggold. Canale 5 ha mandato in onda la prima parte della seconda stagione e, in vista dell’estate, completerà il ciclo d’episodi con la seconda parte. Cosa succederà questa sera, 11 giugno? Vediamo insieme trama e cast dell’episodio.

Tutto quello che c’è da sapere su New Amsterdam 2

New Amsterdam, anticipazioni: la trama della puntata di stasera

Questa sera andranno in onda due episodi di New Amsterdam: il dodicesimo, intitolato “14 anni, 2 mesi e 8 giorni” e il tredicesimo intitolato “Burocrazia”. Nel primo episodio, la dottoressa Sharpe ha un’importante intuizione che potrà influenzare la sua carriera. Max e Reynolds navigano in acque inesplorate quando un giovane paziente arriva in ospedale presentando i sintomi di un comune infarto. La dottoressa Castro invece annuncia di aver ricevuto i fondi per un trial clinico che coinvolgerà 40 pazienti oncologici, ma quando la dottoressa Sharpe scoprirà che in realtà ne ha ammessi soltanto 15, la accuserà di venir meno al principio di ogni medico: curare più persone possibili.

Nel secondo episodio in onda stasera, Max viene a conoscenza di una pratica comune al New Amsterdam: dimettere i pazienti in fin di vita per tenere basso il tasso di mortalità nelle strutture. A quel punto, interviene Max sistemandon i pazienti dimessi negli ultimi mesi in un nuovo reparto dedicato alle cure palliative, ma dovrà affrontare gli ostacoli quando gli verrà comunicato che i fondi per l’ospedale a quel punto saranno drasticamente ridotti. I medici non si perdono d’animo e faranno di tutto per aiutare i loro pazienti in difficoltà. Il dottor Reynolds avrà un’importante decisione da prendere per la sua carriera.

New Amsterdam, il cast della puntata di stasera

Chi vediamo in questa nuova puntata di New Amsterdam? Sicuramente i volti principali che avevamo imparato a conoscere. Torna il dottor Max Goodwin, interpretato dal già menzionato Ryan Eggold. Poi vediamo la dottoressa Helen Sharpe interpretata da Freema Agyeman, poi il dottor Iggy Frome interpretato da Tyler Labine. E ancora abbiamo il dottor Vijay Kapoor interpretato da Anupam Kher, il dottor Floyd Reynolds interpretato da Jocko Sims e la dottoressa Lauren Bloom interpretata da Janet Montgomery.

Potrebbero interessarti Che Dio ci aiuti: cosa è successo nella prima puntata (replica) Ogni cosa è illuminata: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3 Che Dio ci aiuti 5: la trama e il cast della seconda puntata (episodi 3 e 4)