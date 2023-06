New Amsterdam 5: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata del 28 giugno

Stasera, mercoledì 28 giugno 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di New Amsterdam 5, la quinta e ultima stagione della serie tv sull’ospedale pubblico più antico d’America, tra vicende d’amore e storie piene di umanità. Dopo quattro stagioni piene di emozioni – dove abbiamo visto l’affascinante direttore sanitario dell’ospedale newyorchese farsi in quattro per trovare fondi con cui curare poveri casi disperati – nelle prossime settimane vedremo l’epilogo del dramma personale di Goodwin, rimasto vedovo con una bambina piccola e poi lasciato dal nuovo amore alla vigilia del matrimonio, e dei tanti personaggi che animeranno le ultime puntate della fortunata serie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio in onda stasera, Max sta cercando di imparare la lingua dei segni per comunicare meglio con Wilder, ma quest’ultima si dichiara contrariata. Oltretutto Wilder riceve la visita di una paziente, sua ex insegnante e amica che le propone di far parte di un progetto allettante e molto ambizioso che riguarderebbe la creazione di una Scuola di Medicina per Non Udenti. Quando Horace realizza che la convivenza con Reynolds è molto penalizzante per suo figlio sul piano dei rapporti sociali e affettivi, si dice pronto ad andarsene.

Iggy, che nel frattempo sembra essersi riappacificato con Martin, ha a che fare con Harlan, uno schizofrenico fuori controllo, e riesce a individuare la causa del suo bizzarro comportamento. Intanto Bloom si tormenta perché non riesce ad aiutare la sorella Vanessa a guarire dalla tossicodipendenza. A causa di una dottoressa assente per malattia Max decide di addestrare un gruppo di tirocinanti nel reparto di Terapia Intensiva, mettendo in campo tutta la sua sensibilità.

Nel secondo episodio della quarta puntata di New Amsterdam 5, Helen torna a New York e manda dei messaggi a Max nei quali gli chiede di incontrarla ma lui, preso dal panico, per evitarla, decide di organizzare una gita in montagna con i colleghi. Durante l’escursione, Tennessee, la loro guida, cade da un precipizio e si ferisce gravemente. Max e gli altri la salvano con i mezzi di fortuna che hanno a disposizione.

Reynolds invece rimane in ospedale per operare Manny, il figlio di un amico, ma durante l’intervento viene interrotto da una squadra di protezione radioattiva che ha rilevato una fuga di tallio proprio in quella sala operatoria. Riesce comunque a portare a termine l’intervento con successo. Iggy firma i documenti del divorzio. Max vede Helen ma decide di stare con Elizabeth.

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di New Amsterdam 5, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? I personaggi del cast tornano tutti: Max Goodwin interpreta il protagonista Ryan Eggold; Janet Montgomery è la dottoressa Lauren Bloom; Tyler Labine è il dottor Iggy Frome; Mike Doyle è il marito del dottor Frome, Martin; Jocko Sims è il dottor Floyd Reynolds; Alejandro Hernandez è Casey Acosta; Sandra Mae Frank è la dottoressa Elizabeth Wilder.

“Non riesco a credere che siano già passate cinque stagioni, e che questa sia l’ultima – ha detto Ryan Eggold che interpreta Max Goodwin -. Sono profondamente emozionato di chiudere la serie e di mettere un punto a questa incredibile storia. Non sempre si ha questa opportunità… sarà un ultimo capitolo appassionante. Grazie per questo viaggio incredibile. Mi mancheranno tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo lungo percorso”. Lo sceneggiatore David Schulner spiega che la quinta stagione finirà lì dove tutto è iniziato: “Penso che sia importante tornare all’energia della prima stagione… tutte le storie che hanno entusiasmato gli spettatori troveranno una degna conclusione”.