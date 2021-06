New Amsterdam 3: la trama della prossima puntata, la terza

Cosa succederà nella prossima puntata (la terza) di New Amsterdam 3, la serie tv con protagonista il medico Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold, in onda su Canale 5 martedì 15 giugno? Stando alle anticipazioni sulla trama, nel primo episodio della terza puntata, dal titolo La leggenda di Howie Cournemeyer, durante la giornata della lotta all’AIDS, il direttore sanitario George Helms propone di dare cure gratuite ai pazienti affetti dal virus dell’HIV. Nel secondo episodio della prossima puntata di New Amsterdam 3, in onda su Canale 5 il 15 giugno 2021, e intitolato Stratagemmi, dopo la chiusura del reparto di maternità del Southwest, il New Amsterdam viene preso d’assalto da donne in gravidanza. Tra queste anche Evelyn Davis. Infine nell’ultimo episodio della puntata in onda martedì 15 giugno (stando alle anticipazioni sulla trama), intitolato Disconnessi, Max Goodwin vuole garantire la banda larga gratuita ad un condominio di New York finito interamente al pronto soccorso.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama della prossima puntata (la terza) di New Amsterdam 3, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, andrà in onda martedì 15 giugno 2021 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.