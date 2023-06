Chi è Nello Daniele, il fratello di Pino Daniele ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Nello Daniele, il fratello del grande Pino Daniele e anche lui cantautore, ospite a Oggi è un altro giorno? Il programma di Serena Bortone ricorderà questo pomeriggio il cantautore napoletano, tra le voci più belle e particolari della musica italiana. Come detto anche Nello Daniele è un artista: il suo è un pop di matrice blues, che guarda sempre con grande attenzione alle radici partenopee del grande cantautorato, come Enzo Gragnaniello. Classe 1964, è cresciuto insieme all’amato fratello Pino.

Fin da bambino Nello respira musica e ben presto inizia a esibirsi nei locali napoletani, senza però mai sfondare a livello mainstream. Il suo primo album arriva nel 1999. Qualche anno dopo partecipa a premi importanti come il Premio Ciampi, il Premio Carosone e il Premio Recanati. Nella sua carriera Nello Daniele vanta collaborazioni importanti con artisti come Enzo Gragnaniello e James Senese, ma anche gli Audio 2 e Francesco Baccini. Tra i suoi ultimi album ricordiamo Uguali a ieri e Io bianco, io nero. Non abbiamo informazioni sulla sua vita privata, quindi se ha moglie o figli.