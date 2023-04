Chi è Luca Sabbioni, il marito di Natasha Stefanenko ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Luca Sabbioni, il marito di Natasha Stefanenko ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata del 28 aprile 2023? La conduttrice tv è sposata con Luca Sabbioni, ex modello di origini marchigiane, oggi proprietario di un’azienda di calzature. Ha studiato Giurisprudenza ma, dopo la laurea, ha preferito continuare a calcare le passerelle. L’amore tra Natasha e Luca è nato in un modo molto inusuale. In un’intervista ad Oggi, la Stefanenko ha raccontato: “Dovete sapere che la nostra storia è nata per la solita scommessa tra uomini. Mi vide sfilare e disse a un suo amico che sarebbe riuscito a portarmi a letto in 48 ore. Perse la sfida”.

Dopo un lungo corteggiamento, tra i due è scattata la scintilla. Natasha e Luca si sono sposati l’8 luglio 2013, a vent’anni dal loro primo incontro. Dal loro amore è nata una figlia: Sasha Sabbioni, nata il 30 Settembre 2000 ad Ancona. Nel 2022 la ragazza ha partecipato insieme alla madre alla nona edizione di Pechino Express, game show condotto da Costantino della Gherardesca.

Chi è Natasha Stefanenko

Natasha Stefanenko, all’anagrafe Natal’ja Borisovna Stefanenko, è un’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella russa naturalizzata italiana. Nata nella Russia Sovietica, da madre insegnante d’asilo e padre ingegnere nucleare impiegato presso un sito militare sovietico, è cresciuta a Sverdlovsk-45 “una città segreta, vicino a Sverdlovsk, negli Urali, dove fu sindaco per molti anni Boris El’cin”. Si laurea in ingegneria metallurgica all’Università Nazionale di Scienza e Tecnologia di Mosca. Nonostante la poca considerazione per la propria bellezza nel 1992 partecipa e vince il concorso The Look of the Year svoltosi a Mosca. Inizia a fare la modella e si trasferisce in Italia.

Lavora come modella in campo pubblicitario, finché Beppe Recchia non la nota in un ristorante e la propone per il programma di Canale 5 La grande sfida. Lavora in televisione soprattutto in programmi di genere comico e fiction, per debuttare successivamente come attrice in film per il grande schermo.