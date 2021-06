Chi sono Natascia e Alessio, la coppia di Temptation Island 2021

Tra i concorrenti (coppie) di Temptation Island 2021 ci sono Natascia e Alessio. Natascia, 31 anni, estetista, vive a Potenza Picena (Ancona) con Alessio, 24 anni, operaio. Sono fidanzanti da due anni e mezzo e convivono da 1 anno.

“Scrivo a Temptation Island 2021 per l’eccessiva gelosia di Alessio, lui ha sempre qualcosa da ridire su come mi vesto e su come mi comporto. Sono stanca di sentirmi giudicata anche perché io non faccio nulla di male è lui che ci vede sempre malizia. Io vorrei ritrovare me stessa senza i condizionamenti che mi impone lui. All’inizio il problema era la gelosia che poi però si è trasformata in eccessivi giudizi su tutto quello che sono e faccio. Io non so se andare avanti così…”.

E Alessio: “Si è vero che sono geloso ma se ho perso la fiducia è a causa di alcuni suoi atteggiamenti. Tra noi si è persa la complicità, l’intimità e il dialogo. Io non mi sento né capito né ascoltato”.

