Natale e Quale Show 2022 – Speciale Telethon: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Natale e Quale Show 2022? Si tratta di uno speciale di un’unica sera, oggi, domenica 11 dicembre 2022, alle ore 20.35 su Rai 1. Una “costola” di Tale e Quale Show in onda durante il periodo natalizio e che apre la settimana della Rai dedicata a Telethon, per sostenere la ricerca contro le malattie rare. Tanti concorrenti delle passate edizioni di Tale e Quale si ritroveranno per questo speciale dal titolo Natale e Quale, e dovranno esibirsi cantando canzoni di Natale. Alla conduzione confermato Carlo Conti e in giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Non si tratta dunque di una nuova serie, ma di un’unica putata speciale durante la quale sarà possibile donare per sostenere Telethon.

Durata

Ma quanto dura Natale e Quale Show 2022? Come detto il programma va in onda oggi, 11 dicembre, in un’unica puntata. Appuntamento alle ore 20.35, subito dopo il Tg1, e fino a poco prima di mezzanotte, per un totale quindi di tre ore e mezza, pubblicità inclusa.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Natale e Quale Show 2022 – Speciale Telethon, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Lo show con Carlo Conti va in onda oggi – domenica 11 dicembre 2022 – alle ore 20.35 su Rai 1. Se non siete a casa potete recuperare le esibizioni o l’intera puntata sulla piattaforma Rai Play, grazie alla funzione on demand, o seguendo la diretta streaming.