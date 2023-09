Ex marito, compagno e figli di Myrta Merlino: ecco chi sono

Chi è il marito di Myrta Merlino? E i figli? La conduttrice di Pomeriggio Cinque oggi è sentimentalmente legata ad un volto noto: all’ex calciatore della Juventus e della Nazionale, campione del mondo 1982, Marco Tardelli. In passato però la giornalista è stata sposata con Domenico Arcuri (amministratore delegato di Invitalia). I due hanno avuto una figlia di nome Caterina. La giornalista napoletana ha altri due figli maschi, i gemelli Pietro e Giulio Tucci avuti in età più giovane da una precedente relazione. L’attuale compagno, Marco Tardelli, invece ha due figli Sara e Nicola avuti dal suo precedente matrimonio.

Ma chi è Myrta Merlino? Myrta (Napoli, 3 maggio 1969) è una giornalista, conduttrice televisiva, autrice televisiva e scrittrice. Dopo aver lavorato presso il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, dal 1995 è iscritta all’Ordine dei giornalisti italiani svolgendo la professione sia in diverse testate giornalistiche italiane, tra cui Il Mattino, Il Messaggero, Il Sole 24 Ore, che internazionali come International Herald Tribune e Libération. Nel corso della carriera ha inoltre scritto otto libri, schierandosi a favore dei diritti delle donne, diritti della comunità LGBT in Italia, della libertà di stampa e divenendo ambasciatrice UNICEF.

È figlia del francesista Giuseppe Merlino e della sinologa e direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino Annamaria Palermo. Dopo il diploma di liceo classico, consegue la laurea con lode in scienze politiche con una tesi in Diritto internazionale sulla Carta Comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori. Come prima professione è stata assunta presso la Direzione Generale del Mercato Interno nell’ambito dei Servizi Finanziari per il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea.

La sua carriera giornalistica è iniziata con una collaborazione con la pagina economica del quotidiano Il Mattino, entrando nel 1995 nell’Ordine dei giornalisti italiani. Nel 2009 approda a LA7, come autrice e conduttrice di Effetto Domino, un approfondimento economico in onda in seconda serata fino al 2011. Dal 2011 è stata ideatrice, autrice e conduttrice, sempre su LA7, del programma L’aria che tira. Ora l’avventura alla guida di Pomeriggio Cinque su Canale 5.