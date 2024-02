Chi è Myriam Catania, l’ex moglie di Luca Argentero

Chi è Myriam Catania, l’ex moglie di Luca Argentero ospite stasera, 10 febbraio, al Festival di Sanremo 2024? Myriam Catania (Roma, 12 dicembre 1979) è un’attrice, doppiatrice, direttrice del doppiaggio e dialoghista italiana. Nel 2009, dopo 5 anni di fidanzamento, ha sposato l’attore Luca Argentero. La coppia si è poi separata nel 2016. Dallo stesso anno è legata al pubblicitario francese Quentin Kammermann, dal quale ha avuto un figlio, Jacques, nel maggio 2017.

Figlia di Rossella Izzo e del ginecologo Vincenzo Catania, sorella maggiore della doppiatrice Giulia Catania, nonché nipote delle doppiatrici/attrici Simona, Fiamma e Giuppy Izzo, ha iniziato a lavorare giovanissima come doppiatrice e attrice. È comparsa in numerose fiction tv e ha doppiato attrici come Keira Knightley nella trilogia Pirati dei Caraibi, Amanda Seyfried in Mamma Mia!, Jessica Alba in Le nuove avventure di Flipper e Dark Angel, Alyson Hannigan in Buffy l’ammazzavampiri, Alexis Bledel nel ruolo di Rory Gilmore in Una mamma per amica.

Nel 2015 ha ricevuto il Leggio d’oro per la miglior interpretazione femminile grazie al doppiaggio di Keira Knightley nel film The Imitation Game. Nel 2020-2021 prende parte come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello VIP, condotta da Alfonso Signorini.

Il secondo matrimonio

Abbiamo visto chi è l’ex moglie di Luca Argentero che poi il 5 giugno 2021 si è sposato nuovamente con Cristina Marino, attrice italiana dalla quale ha avuto due figli: Nina Speranza e Noè Roberto. Classe 1991, Cristina Marino è arrivata al cinema per la prima volta con il film Amore 14, tratto dal romanzo di Federico Moccia, dove ha interpretato il personaggio di Stefania.

Importante è stato il set di Vacanze ai Caraibi – Film di Natale, perché è stato allora che ha conosciuto Luca Argentero. Figlia di papà siciliano e mamma pugliese, Cristina è nata e cresciuta a Milano e, sin da piccola, ha lavorato come testimonial per alcune campagne pubblicitarie, intraprendendo presto la carriera di modella. Dopo Amore 14, è arrivato il film Casa & Bottega, Un Passo dal Cielo, Una grande famiglia e poi Vacanze ai Caraibi.

Nel 2018, Cristina ha poi preso parte alla seconda stagione de L’Isola di Pietro con Gianni Morandi. Inoltre, la Marino ha preso parte come concorrente al programma “Dance Dance Dance”, il reality show sulla danza prodotto da Fox dove otto coppie famose si sfidano a colpi di coreografia.