Morgane – Detective geniale: il finale di stagione. Come finisce la serie

Questa sera, martedì 5 ottobre 2021, su Rai 1 dalle 21.25 va in onda il finale di stagione di Morgane – Detective geniale, la serie tv francese che ha avuto grande successo nel nostro Paese e di cui oggi va in onda l’ultima puntata della prima stagione. Come finisce la fiction di Vincente Jamain? Ecco tutte le anticipazioni e la trama.

Morgane e Karadec indagano per chiarire la colpevolezza di un ragazzo, Jonathan, accusato di aver ucciso un surfista. Una trasferta sulla spiaggia di Malo-Les-Bains darà origine a tutta una serie di eventi che porteranno Karadec a infrangere ben più di una regola. Nell’ultimo episodio della prima stagione, Morgane e Karadec si trovano a indagare su un misterioso duplice omicidio, avvenuto con la stessa modalità: in entrambi i casi la vittima è stata investita con la propria automobile. Intanto Karadec, irritato con Morgane per averlo spinto a un’indagine non ufficiale, si sente in colpa per aver mentito a Céline.

Streaming e tv

Abbiamo visto il finale di stagione di Morgane – Detective geniale, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda su Rai 1 il martedì sera alle ore 21,25. Sarà possibile seguirla in streaming live (e on demand) su RaiPlay.it, la piattaforma della tv di Stato che permette di vedere e rivedere i vari programmi da pc, tablet e smartphone.