Morgane – Detective geniale 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, martedì 19 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Morgane – Detective geniale 3, serie televisiva franco-belga ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La serie tv riparte dal bacio tra Morgane Alvaro e il collega Karadec. Morgane ha scoperto che Romain, compagno scomparso da quindici anni, non è morto ma si è rifatto una vita in Inghilterra. La fidanzata di Karadec, Roxane Ascher, invece, nella stagione 2 è stata vittima di un incidente risvegliandosi dal coma. Nella terza stagione, Morgane sarà chiamata a riflettere sulle decisioni che riguardano il proprio futuro, anche in ambito professionale, con il ritorno del padre nella sua vita. Gli sceneggiatori promettono nuovi casi che terranno alta l’attenzione del pubblico. Pierre Laugier, co-produttore della serie, ha rivelato sequenze acrobatiche e dichiarato in merito: “Manteniamo un alto livello di requisiti e vogliamo spingerci ancora più in là nell’ambizione artistica, che si tratti della diversità delle ambientazioni, della messa in scena dei flash interiori di Morgane”. I casi di puntata riguarderanno, tra l’altro, morti misteriose ambientate nel mondo della musica, in un istituto detentivo, in un Ashram – luogo di meditazione nella tradizione indiana -, in un istituto di medicina speciale.

Cast

Abbiamo visto la trama di Morgane – Detective geniale 3, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Audrey Fleurot: Morgane Alvaro

Mehdi Nebbou: Adam Karadec

Bruno Sanches: Gilles Vandraud

Marie Denarnaud: Céline Hazan

Bérangère McNeese: Daphné Forestier

Cypriane Gardin: Théa Alvaro

Noé Vandevoorde: Eliott Alvaro

Clotilde Hesme: Roxane Ascher

Streaming e tv

Dove vedere Morgane – Detective geniale 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.