Chi sono l’ex fidanzate di Morgan, ospite a Oggi è un altro giorno

Chi sono l’ex fidanzate di Morgan, ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata dell’11 aprile? Morgan ha avuto una vita sentimentale travagliata. Il cantante in particolare ha avuto una lunghissima storia con Asia Argento. Dalla loro unione è nata la figlia Anna Lou. Morgan e Asia Argento sono stati legati dal 2001 al 2007. Un rapporto che Morgan aveva definito burrascoso nel corso di un’intervista rilasciata al programma “La mia passione”: “In quel periodo non mi rendevo conto di niente perché stavo malissimo a causa dell’amore. Stavo insieme ad Asia Argento. Stavo malissimo. Quel momento è stato l’acuto dell’incomprensione. Mi faceva di tutto. Stavo male, tant’è che per l’esasperazione sono arrivato a pesare 45 chili. Non mangiavo più, mi buttavo a terra e stavo tre giorni sul pavimento”.

Ancora oggi Asia e Morgan hanno un rapporto altalenante, fatto di attacchi, scontri in tribunale, ma anche riappacificazioni. Una cosa però è chiara per Morgan, durante la sua relazione con Asia era infelice. “Se in quel momento ero felice? Per niente. Ero forse illuso che la cosa potesse diventare una vera famiglia, che si potesse trasformare in qualcosa di edificante”, ha raccontato.

Dopo la storia con Asia Argento, Morgan ha avuto altre relazioni. Tra queste quella con Jessica Mazzoli. I due si sono conosciuti durante X-Factor 5, talent a cui la cantante ha partecipato come concorrente mente Morgan era giudice. Anche in questo caso la storia non è finita bene. Non sono infatti mancate nel tempo le battaglie legali e mediatiche tra i due che però, dopo anni di accuse, nel 2022 sembrano aver trovato il modo per andare d’accordo, soprattutto per il bene della piccola Lara, nata dalla loro unione.

Poi un’altra relazione sentimentale con Alessandra Cataldo, donna distante dal mondo dello spettacolo. La coppia nel 2020 ha dato alla luce una bimba di nome Maria Eco, la terza figlia di Morgan. Anche quest’ultima relazione però nel 2021 è volta al termine.

Chi è Morgan

Abbiamo visto le fidanzate di Morgan, ma cosa sappiamo su di lui? Marco Castoldi, in arte Morgan, nasce a Milano il 23 dicembre 1972. Cinquant’anni compiuti da poco, controverso personaggio televisivo e cantautore esperto di musica, ha unito negli anni uno stile eclettico a una vena artistica del tutto originale. Appassionato di musica sin da piccolo all’età di sei anni inizia a suonare la chitarra. Successivamente viene dirottato verso il piano e le prime composizioni arrivano a nove e a dieci anni. Si iscrive al Conservatorio, ma interrompe ben presto e inizia la sua carriera musicale come cantante di pianobar. Studia da autodidatta il basso elettrico e nel 1988 incomincia il sodalizio musicale con Andrea Fumagalli, con cui fonda poco dopo la band Golden Age assieme a Fabiano Villa. Ma il gruppo non ha fortuna, si scioglie in poco tempo e lui fonda i Bluvertigo con cui invece conosce il successo.

L’evento che gli cambia la vita è il suicidio del padre davanti ai suoi occhi e a quelli della sorella Roberta. Marco è solo un adolescente e, come lui stesso ha raccontato nel corso di una puntata del Maurizio Costanzo Show, quel dramma gli ha completamente cambiato la vita: “Tu non immagini che tuo padre possa uccidersi: si è affacciato alla finestra, non l’ha mai fatto, ha salutato me e mia sorella e si è ucciso”. Un lutto cruento che ha portato Morgan ad affrontare forti periodi di depressione e un serio percorso psicologico per venirne fuori.