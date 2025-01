Mon Crime – La colpevole sono io: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 6 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Mon Crime – La colpevole sono io, film del 2023 scritto e diretto da François Ozon. Liberamente ispirato all’opera teatrale di Georges Berr e Louis Verneuil Mon Crime (1934), già trasposta al cinema ne La moglie bugiarda (1937) e Bionda tra le sbarre (1946), il film è interpretato da un cast corale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella Parigi degli anni trenta, l’aspirante attrice Madeleine Verdier è accusata dell’omicidio di un produttore. Il suo processo, attorno a cui gravitano le vicende di molte persone, ne fa una star mediatica.

Mon Crime – La colpevole sono io: il cast

Abbiamo visto la trama di Mon Crime – La colpevole sono io, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Nadia Tereszkiewicz: Madeleine Verdier

Rebecca Marder: Pauline Mauléon

Isabelle Huppert: Odette Chaumette

Fabrice Luchini: Giudice Gustave Rabusset

Dany Boon: Architetto Palmarède

André Dussollier: sig. Bonnard

Édouard Sulpice: André Bonnard

Régis Laspalès: ispettore Brun

Olivier Broche: Léon Trapu

Félix Lefebvre: Gilbert Raton

Michel Fau: Procuratore Maurice Vrai

Daniel Prévost: Sig. Parvot, presidente Tribunale

Evelyne Buyle: Simone Bernard

Myriam Boyer: sig.ra Jus

Franck de Lapersonne: Pistole

Jean-Christophe Bouvet: Montferrand

Suzanne De Baecque: Celeste

Lucia Sanchez: Sig.ra Alvarez

Jean-Claude Bolle-Reddat: Emile Bouchard

Dominique Bensheard: Chef De Rang

Paul Beaurepaire: Strillone

Anne-Hélène Orlevin: Segretaria

Streaming e tv

Dove vedere Mon Crime – La colpevole sono io in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 6 gennaio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.