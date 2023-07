Mississippi Burning – Le radici dell’odio: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 7 luglio 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda Mississippi Burning – Le radici dell’odio, film del 1988, diretto da Alan Parker e interpretato da Gene Hackman, Willem Dafoe e Frances McDormand, ispirato all’assassinio degli attivisti per i diritti civili del Mississippi, avvenuto nella contea di Neshoba, Mississippi, nella notte tra il 21 e 22 giugno 1964, da parte di un gruppo di appartenenti al Ku Klux Klan, capeggiati dal vicesceriffo e coperti dallo sceriffo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel giugno del 1964 tre giovani attivisti per i diritti civili degli afroamericani (African-American Civil Rights Movement) non fanno ritorno dopo essersi recati nella contea di Jessup, Mississippi, per istruire gli appartenenti alla comunità nera all’iscrizione nei registri elettorali; l’FBI, all’epoca diretto da J. Edgar Hoover, invia sul posto i due agenti Rupert Anderson e Alan Ward, per indagare sulla loro scomparsa.

I due agenti sono agli antipodi in tutto, per formazione, età e provenienza e la strada che devono intraprendere, spesso in contrasto tra loro, è molto pericolosa, confrontandosi dapprima con l’omertà delle autorità e degli abitanti di fronte alle molteplici brutalità perpetrate contro la popolazione nera, e successivamente con gli uomini del Ku Klux Klan, presenti in ogni ganglio della piccola contea, compresi lo sceriffo e il suo vice.

La scomparsa dei tre ragazzi attira nella piccola contea non solo l’interesse dell’FBI ma anche quello dei media ma, nonostante il ritrovamento dell’automobile in una palude, i due agenti non riescono a ricostruirne le ultime ore di vita. Qualche piccolo aiuto giunge da alcuni giovani della comunità nera ma le immediate rappresaglie del Klan sortiscono il duplice effetto di alzare ulteriormente il muro di paura e di vedere condannati tre appartenenti al Klan ad una breve, e sospesa, pena detentiva per la distruzione della casa di un giovane nero, colpevole di avere parlato con gli agenti.

Mississippi Burning – Le radici dell’odio: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mississippi Burning – Le radici dell’odio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gene Hackman: agente Rupert Anderson

Willem Dafoe: agente speciale Alan Ward

Frances McDormand: sig.ra Pell

Brad Dourif: vicesceriffo Clinton Pell

R. Lee Ermey: sindaco Tilman

Gailard Sartain: sceriffo Ray Stuckey

Stephen Tobolowsky: Clayton Townley

Michael Rooker: Frank Bailey

Pruitt Taylor Vince: Lester Cowens

Badja Djola: agente Monk

Kevin Dunn: agente Bird

Frankie Faison: Eulogist

Tom Mason: giudice

Lou Walker: Vertis Williams

Billy Jean Young: sig.ra Williams

Frederick Zollo: giornalista

Tobin Bell: agente Stokes

Streaming e tv

Dove vedere Mississippi Burning – Le radici dell’odio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 7 luglio 2023 – alle ore 21,20 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.