Mission Impossible, Fallout: trama, cast, streaming del film

Tom Cruise torna nei panni dell’agente Ethan Hunt per un altro film del franchise Mission Impossible, Fallout. Il film è uscito nelle sale nel 2018 ed è portato in prima tv su Canale 5 martedì 12 maggio 2020. Scritto e diretto da Christopher McQuarrie, il sesto film della serie riporta Tom Cruise nel mondo dell’azione e ha ottenuto il maggiore incasso dell’intera serie. Vediamo qual è la trama, chi vediamo nel cast e dove seguire il film in tv e in streaming.

Mission Impossible, Fallout: la trama del film

In questo sesto capitolo di Mission Impossible – Fallout, vediamo Ethan immischiato con alcuni alleati molto familiari per una corsa contro il tempo dopo aver fallito in una missione. Al centro del film vediamo un gruppo di specialisti dello spionaggio estremo, la squadra IMF guidata da Ethan Hunt. Solomon Lane, nemesi di Ethan, è stato messo sottochiave dai tempi di Rogue Nation, ma i suoi seguaci, Gli Apostoli, hanno seguito il suo progetto: distruggere il mondo civile. Il piano prevede di impossessarsi di tre nuclei di plutonio per costruire altre bombe atomiche con cui eliminare miliardi di persone. Fermarli sarà compito dell’IMF, che intercetterà il materiale radioattivo prima che cada nelle mani sbagliate.

Trama e finale di Mission Impossible, Fallout

Mission Impossible, Fallout: il cast

Chi vediamo nel cast di questo sesto film? Ovviamente Tom Cruise, l’anima della serie, che interpreta ancora una volta l’agente Ethan Hunt. Al suo fianco vedremo Henry Cavill che interpreta August Walker, Simon Pegg che interpreta Benji Dunn e Rebecca Ferguson che interpreta Ilsa Faust. E ancora vediamo Ving Rhames che interpreta Luther Stickell, Sean Harris che interpreta Solomon Lane, Angela Bassett che interpreta Erica Sloane, Michelle Monaghan che interpreta Julia Meade e Alec Baldwin che interpreta Alan Hunley. Vanessa Kirby invece è la Vedova Bianca, Frederick Schmidt è Zola Mitsopolis e Wes Bentley è Erik.

Mission Impossible, Fallout, dove vedere il film: tv e streaming

Ma dove vedere Mission Impossible – Fallout? Il film va in onda su Canale 5 martedì 12 maggio in prima tv alle ore 21:25. Il canale Mediaset è disponibile al tasto cinque del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming, tramite smartphone pc e tablet, può collegarsi a MediasetPlay, la piattaforma che mette a disposizione dell’utente tutti i contenuti che vanno in onda in tv.

Potrebbero interessarti Io sono Mia in tv e streaming: dove vedere il film su Mia Martini Io sono mia cast: attori e personaggi del film in replica su Rai 1 Io sono Mia: trama, cast e streaming del film su Mia Martini con Serena Rossi