Mission Impossible 3: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Mission Impossible 3 è il film in onda su Sky Cinema Uno questa sera, 2 settembre 2023, alle ore 21.15. Pellicola del 2006 diretta da J. J. Abrams, è il seguito di Mission: Impossible di Brian De Palma e di Mission: Impossible 2 di John Woo. Ma vediamo insieme la trama e il cast di Mission Impossible 3.

Trama

Ethan Hunt (Tom Cruise) continua a lavorare per l’Impossible Mission Force, ma ha abbandonato la prima linea. Se in precedenza si era occupato delle missioni più pericolose e segrete, adesso conduce una vita più tranquilla occupandosi dell’addestramento delle nuove reclute. Anche la vita sentimentale di Ethan va a gonfie vele: ha una nuova fidanzata, un’infermiera di nome Julia (Michelle Monaghan), con la quale dovrà presto sposarsi.

La giovane non sa assolutamente nulla del vero lavoro dell’agente segreto. Nonostante l’intenzione di rimanere lontano dal campo, Ethan è costretto a rientrare in azione quando una delle sue allieve, Lindsey Farris (Keri Russell), viene catturata. Comincia così una missione di salvataggio in piena regola per Lindsey il cui esito è incerto. La situazione precipiterà del tutto quando, per vendicare quanto fatto alla sua allieva, Ethan si troverà invischiato in una missione impossibile di prima categoria, che lo condurrà fino a Città del Vaticano. Il nemico? Una pericolosa organizzazione terroristica che farà di tutto per contrastare il protagonista, compreso rapire la sua promessa sposa Julia…

Mission Impossible 3: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Tom Cruise, Ving Rhames, Billy Crudup, Philip Seymour Hoffman, Laurence Fishburne, Michelle Monaghan, Jonathan Rhys Meyers, Keri Russell, Bellamy Young, Maggie Q, Bahar Soomekh, Antonio Del Prete, Sabra Williams, James Shanklin, Brandon Molale, Eddie Marsan, Simon Pegg, Greg Grunberg, Michael Kehoe, Jeff Chase, Sasha Alexander. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Tom Cruise: Ethan Hunt

Philip Seymour Hoffman: Owen Davian

Ving Rhames: Luther Stickell

Billy Crudup: John Musgrave

Michelle Monaghan: Julia Meade

Jonathan Rhys-Meyers: Declan Gormley

Keri Russell: Lindsey Farris

Maggie Q: Zhen Lei

Simon Pegg: Benji Dunn

Laurence Fishburne: Theodore Brassel

Bahar Soomekh: traduttrice di Owen

Carla Gallo: Beth

Bellamy Young: Rachael

Paul Keeley: Ken

Jane Daly: madre di Giulia

Greg Grunberg: Kevin

Sabra Williams: Annie

Rose Rollins: Ellie

Sasha Alexander: Melissa

Tracy Middendorf: Ashley

Aaron Paul: Rick

Michael Berry Jr.: Kimbrough

Tony Guma: Jim

Anne Betancourt: Sally

Paolo Bonacelli: monsignore

Andrea Sartoretti: automobilista

Francesco De Vito: prete

Giorgio Marchesi: guardia del vaticano

Niccolò Senni: guardia del vaticano

José Zúñiga: agente Pete

Michelle Arthur: hostess

Streaming e tv

Dove vedere Mission Impossible 3 in diretta tv e in streaming? Appuntamento alle ore 21.15 il 2 settembre 2023 su Sky Cinema Uno. Anche in streaming su Sky Go.