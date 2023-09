Miss Marx: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Stasera, venerdì 1 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Miss Marx, film biografico del 2020 scritto e diretto da Susanna Nicchiarelli, sulla figura di Eleanor Marx, interpretata da Romola Garai. È stato presentato in concorso alla 77esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La colta e brillante Eleanor Marx, figlia minore di Karl Marx, è in prima linea nel promuovere il socialismo nel Regno Unito, partecipando alle lotte operaie, combattendo per i diritti delle donne e l’abolizione del lavoro minorile. Nel 1883, conosce Edward Aveling, talentuoso commediografo ma anche un uomo egoista e scialacquatore. Mentre è intento a indebitarsi e a consumare vilmente l’eredità lasciata a Eleanor da Friedrich Engels, Edward non si rende conto di star consumando anche l’intera esistenza della devota compagna, la quale, pur consapevole di star vivendo quella stessa “oppressione morale” imposta dal patriarcato e da lei condannata, non è in grado di riscattare la propria felicità, e, al fine, neppure la propria vita.

Nella scena in cui Eleanor e Edward recitano insieme il famoso dialogo tra Nora e Helmer durante la messa in scena dell’opera teatrale Casa di bambola di Ibsen, i due personaggi sembrano ripercorrere attraverso le parole di un altro l’ingiusta sorte destinata a Eleanor così come a molte altre: quella di una donna condizionata e limitata per tutta la sua vita dalle figure maschili a lei più care. Nel 1898 persa ogni energia e ormai dipendente da oppio Eleanor Marx muore suicida, ma vittima del patriarcato.

Miss Marx: il cast

Abbiamo visto la trama di Miss Marx, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Romola Garai: Eleanor Marx

Patrick Kennedy: Edward Aveling

John Gordon Sinclair: Friedrich Engels

Felicity Montagu: Helene Demuth

Karina Fernandez: Olive Schreiner

Emma Cunniffe: Laura Marx

Philip Gröning: Karl Marx

Célestin Ryelandt: Johnny Longuet

Freddy Drabble: Havelock Ellis

George Arrendell: Paul Lafargue

Oliver Chris: Friedrich “Freddy” Demuth

Alexandra Lewis: ragazza

Georgina Sadler: Gerty

Stevie Raine: Phillip

Miel van Hasselt: Wilhelm Liebknecht

Streaming e tv

Dove vedere Miss Marx in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 1 settembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.