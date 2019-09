Che fine ha fatto Mirko Matteucci, in arte Missouri 4, il tassista inviato di Propaganda Live

Che fine ha fatto Mirko Matteucci, l’inviato di Propaganda Live

Gli appassionati del programma televisivo satirico Propaganda Live, condotto da Diego Bianchi su La7, conoscono bene uno dei beniamini della trasmissione, Mirko Matteucci, in arte Missouri 4, e si chiedono che fine ha fatto.

Mirko Matteucci è il tassista che fa parte della squadra di Bianchi, in arte Zoro, sin da Gazebo, andato in onda su Rai 3 dal 2013 al 2017. Mirko negli anni è diventato un inviato speciale, che si addentra nei territori più disparati in cerca di scoop e intervistando le persone comuni sui fatti di attualità, dalla Tav alle bizzarre iniziative del sindaco di Roma, Virginia Raggi.

Missouri è famoso per non avere filtri né peli sulla lingua, e per saper disturbare qualsiasi persona anche gridandogli nelle orecchie. Se un passante che vuole intervistare è al telefono, Mirko gli impone di chiudere la telefonata: “Signora è La 7 tv!!”. I suoi sketch in giro per Roma e altre città insieme al videomaker Leonardo Parata hanno fatto divertire tutto il pubblico di Propaganda Live, eppure dall’inizio della nuova stagione il 13 settembre scorso, di Missouri non si ha più traccia. Che fine ha fatto Mirko Matteucci?

Nelle prime due puntate della terza stagione il suo fedele accompagnatore, Leonardo Parata, è andato in giro solo o insieme a nuove comparse, mentre Zoro non ha fatto sapere al pubblico il motivo dell’assenza, che preoccupa i fan più accaniti. Mirko Matteucci non è presente nemmeno in studio, mentre di solito sedeva al fianco di Marco Damilano.

Inoltre Missouri 4, in genere molto attivo sui social, negli ultimi mesi non ha detto nulla su Twitter o Instagram, anche se alcuni fan raccontano di averlo visto per le strade di Trastevere, dove vive, e quest’estate in vacanza in Maremma.

Dunque Mirko non è sparito, ma semplicemente non sta partecipando al programma. Sui social i follower dello show di Diego Bianchi hanno attaccato gli autori per non aver informato il pubblico sul tema, ma questi hanno fatto sapere che si tratta di una forma di rispetto per Mirko Matteucci, che probabilmente non vuole esprimersi su quello che sta succedendo.

“Proprio per il rispetto che ho per lui non mi permetto di parlare al suo posto di cose personali”, ha scritto il fumettista Marco D’Ambrosio su Twitter in risposta a un follower.

Da La7 dicono di non sapere nulla, ma di stare studiando il modo per comunicare agli spettatori dove si trova Missouri 4.

E tutti sperano che torni presto.

Che fine ha fatto Mirko Matteucci: un video di Zoro e Missouri 4 in macchina ai tempi di Gazebo

