Chi è Mirko, il figlio di Raoul Casadei ospite a Oggi è un altro giorno

Mirko Casadei è il figlio di Raoul ed è ospite della puntata di questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno su Rai 1. Raoul Casadei è stato considerato per decenni il re del liscio. E’ morto il 13 marzo 2021 a causa del Covid. Anche di questo parlerà oggi Raoul da Serena Bortone. Mirko ha ereditato non solo la passione del canto, ma anche l’orchestra, trasformata prima in Mirko Casadei Beach Band poi in Mirko Casadei POPular Folk Orchestra. Mirna e Carolina sono le sue due sorelle.

Mirko Casadei è già nonno da quando aveva 43 anni. Ha due bellissime nipotine, Adele e Noa, figlie di Asia e del compagno Denis. Ovviamente è legatissimo alle bambine: “E’ come se fossi diventato padre una seconda volta”, ha raccontato. Le figlie amano la musica come lui e tutta la famiglia Casadei. Asia ha raccontato che le piace molto cantare, ma “mio padre non mi ha mai pressata”.

Figlio di Raoul Casadei, Mirko nasce il 19 agosto 1972 a Rimini. Pronipote di Secondo Casadei, l’autore di Romagna mia e di oltre 1000 brani nonché fondatore dell’Orchestra Casadei nel 1928, Mirko respira musica fin da piccolo e continua a mantenere viva la tradizione dei suoi predecessori, inserendo delle novità.

Mirko propone nuovi sound con le tante contaminazioni musicali che ha realizzato nei suoi live con artisti come Mark Ribot, Richard Gallianò, Simone Cristicchi, Modena City Ramblers, Paolo Fresu, Morgan ed Eugenio Bennato. Con l’Orchestra Casadei Mirko porta tutt’ora la musica tradizionale romagnola in tour di livello mondiale. Ha infatti tenuto concerti in Australia, America, Canada, Brasile, Argentina, Europa, Tunisia, Bulgaria, Kazakhistan ma anche a Londra, Sofia, Parigi e Cuba.