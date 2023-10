Chi è Paolo Carullo, il marito di Miriam Leone ospite a Domenica In

Chi è Paolo Carullo, il marito di Miriam Leone? I due si sono sposati in Sicilia nel settembre 2021. Paolo è un uomo molto discreto, e in effetti di lui si sa poco. Così come Miriam Leone quando si tratta della sua vita privata. Intervistata da Vanity Fair, l’attrice ha annunciato di essere in dolce attesa. Originario di Caltagirone, Paolo Carullo, 43 anni, è un manager finanziario di professione, completamente lontano dal mondo dello spettacolo. I due si sono incontrati per la prima volta a una festa e si sono sposati nel settembre 2021 a Scicli, in Sicilia, terra d’origine di entrambi.

Nel 2006 il marito di Miriam Leone si è laureato in Economia e Finanza a Milano e si è dedicato al mondo degli affari. Nel corso della sua vita, ha portato anche avanti la passione per la musica, tanto da fondare la band Apple Jack. “Ci siamo conosciuti a una festa. Ho trovato l‘unico siciliano della festa. Abbiamo iniziato a parlare della Sicilia e da lì siamo finiti all’altare”, ha raccontato l’attrice.

Le nozze si sono celebrate il 18 settembre 2021 a Scicli, nel Santuario di Santa Maria La Nova. Una celebrazione che si è svolta quasi in gran segreto. Da poco Miriam Leone ha annunciato di essere incinta per la prima volta. Presto lei e il marito Paolo Carullo diventeranno genitori per la prima volta. In una lunga intervista a Vanity Fair, l’attrice racconta come l’ha scoperto: “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo”. “Sono contenta di avere l’opportunità di conoscere questa nuova Miriam, ma continuo a pensare che non sia il compimento di una vita”, ha raccontato la futura mamma.