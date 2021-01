Miracoli dal cielo streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, venerdì 8 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Miracoli dal cielo, film drammatico del 2016 diretto da Patricia Riggen che racconta una storia vera. Il film è basato sul libro di Christy Beam, che racconta la storia della sua giovane figlia che ha avuto un’esperienza di pre-morte guarendo poi da una malattia incurabile. Dove vedere Miracoli dal cielo in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 8 gennaio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).

Miracoli dal cielo streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperarlo grazie alla funzione on demand.

Trama – Storia vera

Il film è basato sull’incredibile storia vera della famiglia Beam. Anna soffre di un raro disturbo digestivo incurabile, ma dopo un drammatico incidente, nel quale sperimenta una NDE, scopre di essere inspiegabilmente guarita.

