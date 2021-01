Mina Settembre: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, domenica 24 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Mina Settembre, dramedy sentimentale ambientata a Napoli, che ha per protagonista un’assistente sociale alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri. Ma vediamo insieme le anticipazioni della terza puntata.

Trama

Nel primo episodio della terza puntata in onda oggi – 24 gennaio 2021 – dal titolo Onora il padre, vedremo avvicinarsi sempre di più il giorno della commemorazione di Vittorio Settembre e Mina sarà fascio di nervi: sua madre Olga non vorrà partecipare, Claudio nicchierà e con Domenico sarà tutto terribilmente complicato. In più, i sospetti di Mina sulla misteriosa amante di suo padre si concentreranno su una sua vecchia collega. A tutto questo si aggiungerà il caso di Lucia, una donna incinta che sta per essere sfrattata. Una storia di truffa e raggiro che Mina prenderà a cuore e che la porterà a sospettare di Max, il fidanzato di Titti.

Nel secondo episodio della terza puntata di Mina Settembre, intitolato Andare avanti, per non rinunciare a Mina, Domenico deciderà di parlare alla sua compagna Piera, nonostante la lontananza: la donna infatti al momento si trova in Africa. Il ginecologo però non riuscirà nel suo intento e la situazione con Mina resterà congelata: lei non avrà intenzione di frequentare un uomo impegnato… Quando Mina deciderà di andare a Vietri per indagare su quella che potrebbe essere stata l’amante di suo padre, però, sarà proprio Domenico ad accompagnarla. La gita romantica in Costiera verrà però interrotta dal caso di Pasquale, un senzatetto a cui Mina è affezionata.

Mina Settembre: il cast (attori)

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Mina Settembre, ma qual è il cast (attori) della serie tv? Di seguito l’elenco completo:

Serena Rossi: Mina

Giuseppe Zeno: Domenico Gammardella

Giorgio Pasotti: Claudio De Carolis

Valentina D’Agostino: Titti Ferrari D’Aragone

Christiane Filangieri: Irene

Nando Paone: Rudy Trapanese

Marina Confalone: Olga

Massimo Wertmüller: generale

Rosalia Porcaro: Rosaria

Ruben Rigillo: Vittorio Settembre

Susy Del Giudice: Sonia / Nunzia

Francesco Di Napoli: Gianluca

Davide Devenuto: Paolo

Michele Rosiello: Giordano

Primo Reggiani: Max

Lorena Cacciatore: Giada

Kiara Tomaselli: Piera

Maria Vera Ratti: Nanninella Capasso

Antonio Buonanno: Salvatore Ausiello

Mimmo Esposito: professor Brunelli

Claudia Ruffo: Lucia Improta

Salvatore Striano: Pasquale Coppola

Peppe Lanzetta: Michele Coppola

Daria D’Antonio: Concetta Ammaturo

Angelo Caianiello: Thomas Crastone

Bianca Maria D’Amato:

Miloud Mourad Benamara: Ahmed Bassir

Martina Attanasio

Streaming e diretta tv

Dove vedere la terza puntata di Mina Settembre in diretta tv e live streaming? La terza puntata della serie tv, come detto, va in onda oggi – domenica 24 gennaio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere o rivedere tutte le puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

