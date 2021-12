Mille notti: il testo della canzone di Yuman a Sanremo giovani 2021

Qual è il testo di Mille notti, la canzone portata da Yuman a Sanremo giovani 2021 in onda stasera – 15 dicembre 2021 – su Rai 1? Di seguito le parole del brano:

Non mi spegnerai con i tuoi sbalzi d’umore

Non mi abbatterai solo con un pungo al cuore

Sono sempre io che ho smesso di ascoltarti

Da un po’ di anni ormai

Se cerco un senso è inutile

Perché se poi non c’è

Forse mille notti proverei

A parlarti ancora, ancora e poi

Avessi anche solo un’ora in più

Per spiegarti cosa voglio da te

Hai ragione tu, forse sono io che sto cambiando

Non ragiono più mentre ti fisso e mi domando:

“Cosa cresco a fare se poi finiamo ad essere simili io e te?”

Ma prova a darmi indizi utili per capire me e te

Per capire me e te, per capire me

Forse mille notti proverei

A parlarti ancora, ancora e poi

Avessi anche solo un’ora in più

Per spiegarti cosa voglio, cosa voglio da te

A me serve una medicina che sopprima il dolore

A me serve un [?] ed una sola motivazione

Per credere ancora in te, per credere ancora in te

Per poterti chiamare, per dire le cose che ora mi suonano

Forse mille notti proverei

A parlarti ancora, ancora e poi

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Mille notti, ma dove vedere Sanremo Giovani 2021 in diretta tv e in streaming? Appuntamento in diretta su Rai 1 con Amadeus questa sera, 15 dicembre 2021, a partire dalle 21.25. Diretta radiofonica su Rai Radio 2 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Rai Italia trasmetterà le immagini per i nostri connazionali all’estero.