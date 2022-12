Chi è Mida, cantante in gara a Sanremo Giovani 2022

Mida è uno dei cantanti di Sanremo Giovani 2022, in onda questa sera, 16 dicembre, in diretta su Rai 1. Una vetrina fenomenale per i dodici finalisti, visto che ben sei di loro andranno a Sanremo 2023 per gareggiare tra i Big del Festival. Ma chi è Mida? Si tratta di un cantante classe 1999. Nasce a Caracas, da madre venezuelana e padre italiano e cresce a Milano. Il suo vero nome è Christian Mida ed è un rapper. Mida si avvicina alla musica all’età di 11 anni e in poco tempo alcuni dei freestyle pubblicati sul web iniziano ad attirare l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. A 16 anni entra nella Blocco Recordz di Emis Killa, con il quale gira l’Italia come open act del suo tour. Nel 2020 Mida decide di ripartire da indipendente.

Ratatah Freestyle #3 segna il suo ritorno sulla scena. Il 2021 si apre con la pubblicazione del singolo di successo (certificato disco d’oro in pochi mesi) “Ricordarmi di scordarti” che insieme al brano “Lento” hanno totalizzato più di 20 milioni di stream sulle piattaforme digitali. Il percorso continua nel 2022 con l’uscita di “Stupido Sentimento” e “Fidati di me” feat. Olly. Ora la svolta con la finale di Sanremo Giovani, dove porta il brano Malditè.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Mida, ma dove vedere Sanremo Giovani 2022 in diretta tv e live streaming? La finale della competizione andrà in onda, come detto, stasera – venerdì 16 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.