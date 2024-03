Michelle Impossible e Friends 2024: le anticipazioni (cast e ospiti) della prima puntata

Stasera, mercoledì 6 marzo 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Michelle Impossible e Friends 2024, lo show di Michelle Hunziker giunto alla terza edizione. Torna sull’ammiraglia Mediaset il grande varietà, contraddistinto da ospiti d’eccezione, performance artistiche sempre più impossible, dall’orchestra – diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle – e dal corpo di ballo con le coreografie di Laccio. Michelle Hunziker sarà la padrona di casa, ma soprattutto la grande mattatrice dello show: accoglierà in uno studio rinnovato grandi artisti italiani e internazionali e li coinvolgerà in esibizioni imprevedibili e corali. Anche questa volta la conduttrice si metterà in gioco a 360 gradi: la vedremo cantare, ballare e raccontarsi senza filtri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cast e ospiti

Qual è il cast (e ospiti) di Michelle Impossible e Friends 2024? Nel cast fisso per tutte e tre le serate in programma troveremo la Gialappa’s Band, Katia Follesa, Andrea Pucci, Alessandro Betti, Valentina Barbieri e Scintilla. Presente poi l’orchestra – diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle – e un corpo di ballo. Con loro e Michelle tantissimi ospiti della galassia Mediaset ma non solo. Nel primo appuntamento la conduttrice ospiterà sul palco di Michelle Impossible & Friends Andrea Bocelli, Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Claudio Santamaria e Francesca Michielin.

Michelle Hunziker sarà la padrona di casa, ma soprattutto la grande mattatrice dello show: accoglierà in uno studio rinnovato grandi artisti italiani e internazionali e li coinvolgerà in esibizioni imprevedibili e corali. Novità di questa edizione “Lugano amara”: la parodia della celebre serie turca “Terra amara” con un cast incredibile, il commento irriverente della Gialappa’s Band e la partecipazione di Aurora Ramazzotti.

Streaming e tv

Dove vedere Michelle Impossible e Friends 2024 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.