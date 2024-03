A che ora inizia Michelle Impossible e Friends 2024: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Michelle Impossible e Friends 2024, lo show di Michelle Hunziker in onda su Canale 5 il mercoledì sera? Ogni puntata inizierà alle ore 21,30 e, vista la chiusura prevista per le ore 00,40, avrà una durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) di circa 3 ore. Torna sull’ammiraglia Mediaset il grande varietà, contraddistinto da ospiti d’eccezione, performance artistiche sempre più impossible, dall’orchestra – diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle – e dal corpo di ballo con le coreografie di Laccio. Michelle Hunziker sarà la padrona di casa, ma soprattutto la grande mattatrice dello show: accoglierà in uno studio rinnovato grandi artisti italiani e internazionali e li coinvolgerà in esibizioni imprevedibili e corali. Anche questa volta la conduttrice si metterà in gioco a 360 gradi: la vedremo cantare, ballare e raccontarsi senza filtri.

Dove vedere Michelle Impossible e Friends in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Canale 5 a partire dal 6 marzo 2024. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto a che ora inizia Michelle Impossible e Friends 2024, ma quante puntate sono previste su Canale 5? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima il 6 marzo 2024; la terza e ultima mercoledì 20 marzo 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):