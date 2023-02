Chi è Michael Douglas, l’attore ospite di Oggi è un altro giorno. Età, carriera, film, vita privata

Michael Douglas è uno degli attori più famosi e amati al mondo. Produttore e stella del cinema, è ospite questo pomeriggio – 15 febbraio 2023 – di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Ma chi è Michael Douglas, qual è la sua carriera, i film, l’età e la vita privata? Scopriamolo insieme.

Carriera

Nella sua straordinaria carriera ha vinto due Oscar, 4 Golden Globe, un Premio BAFTA e un Premio Emmy. Figlio dell’attore Kirk Douglas, esordisce nel 1969 con il film Hail, Hero!, ricevendo una candidatura al Golden Globe per il miglior attore debuttante. Dal 1971 al 1976 ottiene il successo con la serie tv Le strade di San Francisco e nello stesso anno è produttore del film cult Qualcuno volò sul nido del cuculo, vincendo l’Oscar al miglior film, il Golden Globe per il miglior film drammatico e il Premio BAFTA al miglior film.

Classe 1944, come detto è il figlio di Kirk Douglas e dell’attrice britannica Diana Dill, che divorziano quando Michael ha sette anni. Per questo va a vivere con sua madre e suo fratello Joel nel Connecticut. Da subito si interessa alla carriera di attore, nonostante il padre non sia d’accordo, al punto da pagarsi gli studi di recitazione a New York con l’insegnante Michael Howard. Si laurea all’Università della California in Drammaturgia e si trasferisce a New York per dedicarsi a tempo pieno alla sua passione.

Dopo alcuni ruoli in serie televisive, tra cui la nota serie poliziesca Le strade di San Francisco, arriva l’esordio al cinema in un piccolo ruolo nel film Combattenti della notte di Melville Shavelson, dove recita accanto al padre. Il primo ruolo importante arriva nel 1972, con il film d’avventura di Stewart Raffill, Due ragazzi e un leone con Jodie Foster. Nel 1975 Michael Douglas sostituisce, in veste di produttore, il padre Kirk nel film drammatico, Qualcuno volò sul nido del cuculo di Miloš Forman con Jack Nicholson. Il film ricevette numerosi riconoscimenti tra cui il Premio Oscar come miglior film nel 1976. Due anni dopo, Douglas è il protagonista di Coma profondo di Michael Crichton, tratto dal romanzo Coma di Robin Cook. Nel 1983 interpreta un onesto magistrato in crisi nel film drammatico Condannato a morte per mancanza di indizi di Peter Hyams. Un anno dopo conquista la popolarità con il film d’avventura, All’inseguimento della pietra verde diretto da Robert Zemeckis, film da lui prodotto e interpretato, dove è il protagonista insieme a Kathleen Turner. La pellicola ottiene un grande successo, tanto che arriva il sequel l’anno successivo, Il gioiello del Nilo di Lewis Teague con gli stessi protagonisti del primo episodio. Nel 1987, Douglas interpreta un tranquillo avvocato newyorkese, che, in seguito ad un incontro sessuale occasionale con una donna, diviene oggetto della sua ossessione, perseguitandolo: l’indimenticabile pellicola di Adrian Lyne, Attrazione fatale.

Nello stesso anno, interpreta un altro celebre personaggio, Gordon Gekko, avido e spietato agente di borsa, nel film diretto da Oliver Stone, Wall Street. Il film gli fece conquistare l’Oscar come miglior attore protagonista nel 1988. Douglas riprende il ruolo di Gekko nel sequel del 2010, Wall Street – Il denaro non dorme mai, diretto nuovamente da Oliver Stone. Nel 1989 è il protagonista del thriller di Ridley Scott, Black Rain – Pioggia sporca con Andy García e nello stesso anno, torna al lavorare con Kathleen Turner nel pellicola La guerra dei Roses di Danny DeVito. Nel 1992 interpreta un colonello dell’OSS nel film di spionaggio Vite Sospese di David Seltzer e il detective Nick Curran sedotto da una scrittrice assassina, nel celebre thriller che lanciò Sharon Stone: Basic Instinct. L’attività dell’attore statunitense tra gli anni ‘ 90 sino ad oggi, è incessante, e lo vede protagonista di molti ruoli diversi tra loro: vittima e carnefice in Un giorno di ordinaria follia, perseguitato da un’ambiziosa e avvenente manager nel thriller Rivelazioni con Demi Moore, presidente degli Stati Uniti nel romantico film di Rob Reiner, Il presidente – Una storia d’amore, negli avvincenti thriller The Game – Nessuna regola e Traffic, firmati, rispettivamente, da David Fincher e Steven Soderbergh.

Durante gli anni 2000, Michael Douglas interpreta ruoli più leggeri, nelle commedie Un corpo da reato di Harald Zwart, Matrimonio impossibile di Andrew Fleming, Tu, io e Dupree di Anthony e Joe Russo, La rivolta delle ex di Mark Waters, Solitary Man di Brian Koppelman e nel più recente Last Vegas con Robert De Niro e Morgan Freeman. Nel 2011 torna a lavorare con Steven Soderbergh nel thriller Knockout – Resa dei conti con Michael Fassbender e Ewan McGregor e nel film biografico Dietro i candelabri nel 2014, nel quale interpreta il famoso ed eccentrico pianista Liberace, amante di Scott Thorson, interpretato da Matt Damon. Nel 2015 è uno dei protagonisti di Ant-Man, film prodotto dalla Walt Disney Pictures, che narra le vicende del più piccolo supereroe della Marvel.

Vita privata

Negli anni Settanta Michael Douglas è stato fidanzato con Brenda Vaccaro, ma nel 1977 ha sposato la produttrice Diandra Luker. La coppia ha avuto un figlio, Cameron, nato nel 1978. Nel 1995 i due si sono separati e nel 2000 è arrivato il divorzio. In quello stesso anno l’attore ha sposato Catherine Zeta Jones dal quale ha avuto i figli Dylan Michael (2000) e Carys Zeta (2003). Nel 2010 Michael Douglas ha spiegato di doversi sottoporre alle cure per un tumore alla gola. Ha anche raccontato di essere stato dipendente dal sesso.