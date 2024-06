Mi presenti i tuoi?: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 21 giugno 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Mi presenti i tuoi? (Meet the Fockers), film commedia del 2004 co-prodotto e diretto da Jay Roach. La pellicola è il secondo capitolo di una trilogia che comprende Ti presento i miei (Meet the Parents, 2000) e Vi presento i nostri (Little Fockers, 2010). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Due anni dopo gli eventi del primo film, Greg Fotter e la sua fidanzata Pam Byrnes decidono di presentare i genitori di lei, Jack e Dina, a quelli di Greg, Bernie e Roz, che abitano a Miami. Prima la coppia vola a Oyster Bay per prendere il padre di Pam, l’ex agente della CIA in pensione Jack Byrnes, la madre Dina e il nipote neonato di Pam, soprannominato Piccolo Jack, figlio di sua sorella Debbie (ora in Thailandia col marito Bob), e infine il gatto Sfigatto. Piuttosto che andare all’aeroporto come previsto, Jack decide di partire con un enorme e lussuosissimo caravan; durante il viaggio, Jack dichiara a Greg di volere osservare e giudicare i consuoceri per decidere se lui possa entrare a far parte della sua famiglia. I Byrnes vengono accolti dall’eccentrico Bernie, un avvocato di successo che ha lasciato l’attività per diventare un papà casalingo a tempo pieno, e Roz, terapista del sesso specializzata nella sessualità degli anziani. Presto iniziano a formarsi piccole crepe tra le due famiglie a causa delle loro personalità contrastanti: mentre i Byrnes sono rigidi, formali e tradizionalisti, i Fotter sono molto più emotivi, affettuosi e allegri, e hanno educato Greg alla contestazione del potere e al non arrivismo spinto. Bernie e Roz sono fin troppo espliciti per i consuoceri, imbarazzandoli con un eccessivo contatto fisico e continue allusioni al sesso. Il primo reale problema si presenta con un inseguimento tra Mosè, il cagnolino dei Fotter, e Sfigatto, culminando con il secondo che scarica Mosé nel water del camper, costringendo Bernie a distruggerlo per salvare Mosè: i Byrnes si trovano quindi a dover soggiornare nella casa dei Fotter. In seguito, durante una partita di touch football, Bernie ferisce accidentalmente la schiena di Jack.

Mi presenti i tuoi?: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Mi presenti i tuoi?, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Robert De Niro: Jack Byrnes

Ben Stiller: Greg Fotter

Dustin Hoffman: Bernie Fotter

Barbra Streisand: Roz Fotter

Blythe Danner: Dina Byrnes

Teri Polo: Pam Byrnes

Tim Blake Nelson: agente Vern LeFlore

Alanna Ubach: Isabel Villalobos

Ray Santiago: Jorge Villalobos

Kali Rocha: assistente di volo

Shelley Berman: giudice Ira

Owen Wilson: Kevin Rawley

Streaming e tv

Dove vedere Mi presenti i tuoi? in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 21 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.