Mi casa es tu casa: le anticipazioni e gli ospiti del 4 gennaio 2023 dello show di Cristiano Malgioglio su Rai 2

Mi casa es tu casa è il nuovo programma di Rai 2 che segna il debutto alla conduzione di Cristiano Malgioglio. Questa sera, 4 gennaio 2023, va in onda la quinta e ultima puntata. Tanti gli ospiti anche internazionali che entreranno in un’atmosfera divertente, emozionante e irresistibilmente “almodovariana”. In tutto sono previste cinque puntate, a cominciare dal 7 dicembre, e in onda ogni mercoledì in prima serata alle 21.20. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti dell’ultima puntata di Mi casa es tu casa.

Anticipazioni e ospiti

Piero Chiambretti è l’ospite della quinta e ultima puntata di Mi casa es tu casa, in onda mercoledì 4 gennaio 2023, alle 21.20 su Rai 2. Storico amico di Cristiano Malgioglio, con il quale ha condiviso tanti momenti della sua carriera. Il noto conduttore si racconterà in maniera inedita. Comico, conduttore, attore e regista, Chiambretti ripercorrerà i momenti più significativi del suo percorso: dai primi passi in Rai fino all’arrivo sul palco dell’Ariston per poi dedicarsi alle realizzazioni di format dal linguaggio rivoluzionario. Spazio anche alla sfera più intima, attraverso ricordi legati alla madre Felicita, scomparsa due anni fa.

Come consuetudine del programma, la giornata trascorsa insieme sarà caratterizzata da alcune sorprese che animeranno questo incontro inedito per la televisione italiana. La dimensione domestica e informale del programma permette di conoscere grandi personaggi dello spettacolo in modo unico, intimo e profondo. Il tutto arricchito da teche ricercate e tante sorprese che caratterizzano e animano l’incontro tra Cristiano e gli ospiti di ogni puntata.

Mi casa es tu casa: quante puntate

Abbiamo visto gli ospiti e le anticipazioni di Mi casa es tu casa, ma quante puntate sono previste? In tutto cinque episodi, in onda su Rai 2 ogni mercoledì dal 7 dicembre 2022 alle ore 21.20. L’ultima puntata va in onda questa sera, 4 gennaio 2023. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 7 dicembre 2022

Seconda puntata: 14 dicembre 2022

Terza puntata: 28 dicembre 2022

Quarta puntata: 30 dicembre 2022

Quinta puntata: 4 gennaio 2023

Streaming e tv

Dove vedere Mi casa es tu casa in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 ogni mercoledì a partire dal 7 dicembre 2022 alle ore 21.20 per cinque puntate. Anche in diretta streaming o in qualsiasi momento on demand su Rai Play.