Messa Mercoledì delle Ceneri con Papa Francesco: a che ora, streaming e dove vedere in tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming e a che ora la Messa del Mercoledì delle Ceneri con Papa Francesco? Appuntamento oggi pomeriggio, 14 febbraio 2024, Mercoledì delle Ceneri, il giorno che dà avvio alla Santa Quaresima. Per l’occasione è possibile seguire la Messa presieduta da Papa Francesco dalle ore 16.30 su Tv2000. Si inizia nella chiesa di Sant’Anselmo all’Aventino, con la liturgia «stazionale» cui farà seguito la processione penitenziale verso la Basilica di Santa Sabina. Al termine della processione, nella Basilica di Santa Sabina, la Messa con il rito di benedizione e di imposizione delle ceneri. Alle ore 16 il programma ‘Il Diario di Papa Francesco’, condotto da Gennaro Ferrara, introduce e approfondisce gli eventi con il Pontefice.

In tv

Appuntamento dunque dalle ore 16.30 su Tv2000 oggi, 14 febbraio 2024, Mercoledì delle Ceneri, con la statio e la Messa con Papa Francesco. Tv2000 è visibile al canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky. Non è prevista la diretta su Rai 1 o Canale 5.

Messa Mercoledì delle Ceneri streaming e tv

Se non siete a casa potete seguire la Messa del Mercoledì delle Ceneri con Papa Francesco alle ore 16.30 collegandovi al sito di Tv2000 o sui canali social e YouTube di Vatican Media.