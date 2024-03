Messa in tv Giovedì Santo 28 marzo 2024, dove vedere con Papa Francesco: orari, luogo, streaming

Dove vedere la Messa in tv oggi, 28 marzo 2024, Giovedì Santo? Inizia oggi il Triduo Pasquale, il periodo più intenso e importante dell’anno per i credenti. Si comincia al mattino con la messa del Crisma. Poi la Messa vespertina In Coena Domini, con cui si rivive l’ultima cena di Gesù. Ecco dove vederla in tv.

In tv e streaming: orario, luogo e canale

Si comincia con la Messa del Crisma. Durante questa Messa il vescovo consacra gli oli santi, quali appunto crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio degli infermi. Oli sacri che verranno poi usati dai sacerdoti durante tutto l’anno. Papa Francesco, in quanto vescovo di Roma e successore di Pietro, celebra la Messa del Crisma questa mattina, Giovedì Santo, 28 marzo 2024, alle ore 9.30 dalla Basilica di San Pietro. Durante questa Messa i sacerdoti rinnovano le loro promesse. Appuntamento dalle 9.30 su Tv2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky). Potete seguire la Messa del Crisma 2024 anche sui canali social, Facebook e YouTube di Vatican Media.

Alle 16 è possibile seguire la Messa del Giovedì Santo. Papa Francesco si reca alle ore 16 alla Casa Circondariale Femminile di Rebibbia a Roma per celebrare, in forma privata, la Messa in Cœna Domini, incontrare detenute e operatori della struttura e compiere il rito della Lavanda dei piedi. Come di consueto, quindi, il Pontefice celebrerà la Messa dell’ultima Cena del Signore in un luogo simbolo e non presiederà la solenne Messa in Coena Domini nella cattedrale di Roma, la Basilica di San Giovanni in Laterano. Appuntamento sempre su Tv2000 dalle 16. Non è prevista una diretta su Rai 1 o Canale 5.