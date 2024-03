Messa Domenica delle Palme 2024 Papa Francesco streaming e diretta tv: dove vedere

Oggi, 24 marzo 2024, Domenica delle Palme, Papa Francesco celebra la Messa in occasione della Domenica delle Palme. Inizia così la Settimana Santa, che ci porterà alla Pasqua di domenica prossima, 31 marzo. Ma a che ora e dove vederla in diretta tv e in streaming? Appuntamento alle ore 10 di oggi, 24 marzo, dalla Basilica di San Pietro. Iniziano così i riti presieduti dal Papa nel tempo di Pasqua. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming la Messa della Domenica delle Palme con Papa Francesco? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Sarà possibile seguire la Messa della Domenica delle Palme con Papa Francesco oggi, 24 marzo 2024, alle ore 10. Diretta su Rai 1 su Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre). Su Rai 1 collegamento dalle 9.50, all’interno del programma A sua immagine con Lorena Bianchetti. Telecronaca di Ignazio Ingrao del Tg1. Papa Francesco presiede la Messa della Domenica delle Palme dalla Basilica di San Pietro. Si tratta di una celebrazione molto importante e suggestiva, durante la quale si ricorda l’accoglienza festante che venne riservata a Gesù quando entrò a Gerusalemme. Durante questa Messa viene letta la Passione. Alle ore 12 sempre su Rai 1 e Tv2000 la recita dell’Angelus.

Messa Domenica delle Palme Papa Francesco streaming live

Se non siete a casa, potete seguire la Messa della Domenica delle Palme presieduta da Papa Francesco anche in diretta streaming su Rai Play, sul sito di Tv2000 e sui canali social e YouTube di Vatican Media.