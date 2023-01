Messa Befana 2023 streaming e diretta tv: dove vedere la celebrazione dell’Epifania con Papa Francesco, 6 gennaio, oggi, canale, Rai 1, Tv2000

Oggi, 6 gennaio 2023, giorno dell’Epifania, una festa cattolica molto amata che chiude il periodo natalizio, Papa Francesco celebra la messa della Befana 2023 dalla Basilica di San Pietro in Roma. Una celebrazione molto attesa con il tradizionale bacio del Bambinello Gesù. Appuntamento con la Santa Messa dell’Epifania presieduta da Papa Francesco per questa mattina alle ore 10. A seguire, alle 12, il Pontefice reciterà l’Angelus. Dove seguire la Messa della Befana 2023 in diretta tv e in streaming oggi, 6 gennaio 2023? Ecco tutte le informazioni.

In tv

La diretta della Messa della befana 2023 con Papa Francesco da San Pietro è in programma oggi, 6 gennaio, dalle ore 10 su Rai 1, dopo la prima parte del programma A sua immagine. Collegamento con la Basilica alle ore 9.50. Rai 1 è visibile al tasto 1 del digitale terrestre e 101 di Sky. Diretta anche su Tv2000, tasto 28 del digitale terrestre e 157 di Sky. Alle 12 su entrambi i canali Papa Francesco reciterà l’Angelus. Su Tv2000 inoltre disponibili altre Messe in altri orari come alle 7, alle 8.30 e alle 19.10.

Messa Befana 2023 streaming live

Se non siete a casa potete seguire la messa dell’Epifania 2023 con Papa Francesco su RaiPlay, sul sito di Tv2000 o sui canali social e Youtube di Vatican Media.