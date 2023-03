Enrico Mentana conduce il tg con i suoi due cani sotto la scrivania: lo scatto

“Non so se mi spiego”. Con queste poche parole, il direttore del Tg di La7, Enrico Mentana, si mostra mentre conduce il telegiornale insieme a Bice e Nina, le sue due cagnoline.

Quando la compagna Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, lo ha convinto a tenere i due esemplari di Cavalier King in casa, il direttore non era molto d’accordo. Ora, invece, le cose sembrano essere cambiate. A tal punto da portarle con sé al lavoro, anche quando è in diretta televisiva.

Non è la prima volta che Mentana condivide testimonianze della sua quotidianità con foto che lo ritraggono insieme ai suoi cani. A metà febbraio, Nina e Bice erano già state “paparazzate” negli studi di La7.