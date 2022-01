Anteprima TPI – Mediaset sfida la Rai: pronto un programma d’inchiesta anti-Report

In casa Mediaset mentre Silvio Berlusconi sta giocando la “partita della vita” per il Colle, si susseguono le riunioni per una nuova trasmissione che promette di essere esplosiva: presto su una delle tre reti di casa Berlusconi potremo vedere l’anti-Report.

A quanto è in grado di rivelare TPI, infatti, ai piani alti di Cologno Monzese starebbero pensando alla realizzazione di un programma molto simile a quello guidato da Sigfrido Ranucci su Rai 3, programma che tanti dispiaceri sta dando al centro-destra (Lega e Fratelli d’Italia in primis).

L’idea è proprio quella di fare un programma simil-Report, stesso stile, stesso linguaggio, stesso modo di fare giornalismo d’inchiesta. In pole position per la conduzione c’è Antonino Monteleone, ora alle Iene ma con un passato proprio a Report.

Opinioni / Berlusconi certo della sua elezione a presidente: il Cavaliere sta già lavorando al restyling del Quirinale Opinioni / Indiscreto: Salvini ha visto Draghi e gli ha chiesto il Viminale

Insomma, Silvio Berlusconi non si ferma mai. E ora pensa a un modo per contrastare la corazzata di Sigfrido Ranucci.