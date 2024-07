Max Angioni – Miracolato: lo show comico su Italia 1. Anticipazioni e ospiti

Questa sera, mercoledì 3 luglio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda lo show Max Angioni – Miracolato, spettacolo comico di uno dei giovani talenti della comicità italiana. Si tratta di un ciclo di appuntamenti con Italia 1 on stage, quattro speciali comici con gli show teatrali dei campioni della risata. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nell’appuntamento di Italia 1 on stage, in onda stasera, 3 luglio 2024, su Italia 1, protagonista è Max Angioni. Uno dei giovani talenti della comicità italiana, che abbiamo imparato ad apprezzare e conoscere dai tempi di Italia’s Got Talent, poi Zelig, Le Iene e Lol. Lo spettacolo Miracolato è stato infatti registrato in data sabato 17 settembre 2022 dal Teatro Manzoni di Milano e rappresenta un compendio dei personaggi del comico, tra esperienze di vita, interazioni social(i), rapporto con lo sport, maledizione di arrivare secondo e rivisitazione dei miracoli più conosciuti. Un modo per esorcizzare la realtà attraverso la lente dell’ironia e strapparci più di qualche risata con la comicità, a tratti surreale, che caratterizza Max Angioni. “Uno spettacolo per tutti”, lo ha definito il comico.

Streaming e tv

Dove vedere Max Angioni – Miracolato in diretta tv e live streaming? Lo show comico va in onda questa sera, mercoledì 3 luglio 2024, su Italia 1 dalle 21.20. Se non siete in casa potete seguirlo su Mediaset Infinity.