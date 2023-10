Chi è Mauro Icardi, il marito di Wanda Nara, Ballando con le stelle 2023

Mauro Icardi è un noto calciatore ed è anche il marito di Wanda Nara, concorrente di Ballando con le stelle 2023 e showgirl argentina. Icardi nasce in Argentina, precisamente a Rosario, il 19 febbraio del 1993. Figlio di Juan Icardi, di origini italiane (piemontesi, per l’esattezza) e di Analia Rivero, passa la sua infanzia a tirare calci ad un pallone insieme agli amici, appassionandosi presto allo sport che diventerà poi il suo lavoro. Attualmente gioca al Galatasaray.

Dai 15 ai 18 anni è stato tesserato con il Barcellona. Ha giocato molto anche in Italia. Nel gennaio 2011 è arrivato alla Sampdoria, in prestito con diritto di riscatto fissato a 400 mila euro. Con i doriani, che nel luglio 2011 l’hanno comprato definitivamente, ha giocato nella Primavera (capocannoniere del campionato 2011/12 con 19 reti in 23 partite) e in serie B (segnando il gol che dà la certezza matematica dei play-off).

Il 26 settembre 2012 ha esordito in Serie A nella partita Roma-Sampdoria (1-1), e il suo primo gol nella massima serie italiana è arrivato addirittura nel derby con il Genoa. La notorietà presso il grande pubblico degli sportivi italiani è arrivata, però, il 6 gennaio 2013, quando ha realizzato la sua prima doppietta da professionista nella partita Juventus-Sampdoria (1-2). Dal 2013 e fino al 2019 è attaccante dell’Inter. Poi, a causa di alcune divergenze con i dirigenti del club neroazzurro, finisce al Psg e in seguito al Galatasaray.

Vita privata, figli

Il 27 maggio del 2014 Mauro Icardi è convolato a nozze con la showgirl Wanda Nara. Lei era sposata con Maxi Lopez, compagno di squadra di Icardi alla Sampdoria, ma quasi in contemporanea con il suo divorzio ha iniziato una frequentazione con Mauro Icardi. I due si sono conosciuti durante una vacanza in barca, dove Maxi era con Wanda ed altri amici ed aveva invitato anche Icardi.

In realtà Wanda ha sempre sostenuto di aver lottato fino alla fine per tenere insieme il suo matrimonio, e di aver ceduto ad Icardi solo dopo aver compreso che non c’era più nulla da fare. La coppia Icardi-Nara è diventata presto una famiglia, nel 2015 è nata la loro figlia Francesca e nel 2016 la piccola Isabella. Attualmente, Wanda non è solo la moglie di Mauro Icardi, ma anche la sua procuratrice.