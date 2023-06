Qual è la malattia che ha colpito Mauro Coruzzi (Platinette) e come sta ora, ictus

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, torna in tv ospite questo pomeriggio a Domenica In dopo la malattia che lo ha colpito lo scorso marzo. Ma quali sono le sue condizioni di salute e come sta ora? Che malattia ha? Il noto opinionista era stato colpito da un ictus, ma per fortuna adesso sta meglio, dopo un lungo periodo di cure e riabilitazione.

Il conduttore per la precisione era stato colpito da un ictus ischemico lo scorso 14 marzo. Dopo un paio di settimane ha pubblicato una foto sui social per rassicurare i fan, dal suo letto di ospedale al Niguarda. Nello scatto, con la didascalia “le amiche della domenica”, Coruzzi appariva sorridente e rilassato. “La Kiri la posso vedere, per ora, solo dalla finestra, chiusa, mentre scorrazza nel prato davanti all’ospedale. A presto, Kiri”, aveva inoltre scritto Platinette parlando del suo cane.

La notizia della malattia di Mauro Coruzzi, colpito da ictus, era stata data dal suo agente e aveva commosso i fan e tanti personaggi del mondo dello spettacolo: “Mauro Coruzzi, in arte Platinette, “martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”.

Chi è

Nato a Langhirano nel 1955, conduttore radiofonico e tv, personaggio televisivo, cantante, attore e doppiatore, Coruzzi è stato lanciato come ‘Platinette’ dal Maurizio Costanzo show. Ha condotto Platinissima su Radio Deejay e ha partecipato a diversi programmi tv come ospite, giudice e opinionista. Nel corso della carriera ha pubblicato alcuni libri e inciso dischi, partecipando due volte al Festival di Sanremo. Prima del malore, Coruzzi era apparso in tv per rendere omaggio a Maurizio Costanzo, in occasione della sua morte. Ora il grande ritorno in tv, prima a Italia Si di Marco Liorni, e ora come ospite di Mara Venier nell’ultima puntata stagionale di Domenica In.