Da Sgarbi a Mastandrea: tutti i personaggi famosi scoperti da Maurizio Costanzo

Sono tanti i volti dello spettacolo e non solo, che sono state portati al successo da Maurizio Costanzo, scomparso oggi all’età di 84 anni. Tra loro c’è anche Vittorio Sgarbi, salito per la prima volta sul palco del Maurizio Costanzo Show nel 1987. Maurizio amava le personalità forti, e Sgarbi rientrava tra queste. Entrato in scena litiga subito con delle persone in platea, ma è da quel momento che il suo “personaggio” sale alla ribalta.

Anche Fiorello è stato lanciato da Maurizio Costanzo. La sua fortuna però a differenza di tutti gli altri, la deve al palco di Buona Domenica. Di lui, a TV Sorrisi e canzoni, Costanzo disse: “A mio parere, era più bravo di Walter Chiari. Confermo”, racconta a TV Sorrisi e Canzoni

Poi c’è il cabarettista e conduttore di Striscia la Notizia Enzo Iacchetti. Lui stesso ha ricordato più volte di come fu Costanzo a “svoltargli” la vita. Anche l’attore Valerio Mastandrea deve molto al giornalista. Quando scrisse al Maurizio Costanzo Show aveva solo 19 anni: “Volevo andare a raccontare i fatti miei”, era il 1993. Il resto, è diventato storia del cinema italiano.

Ma è di Maurizio Costanzo pure il merito di aver fatto conoscere al pubblico di massa poetesse di spessore come Alda Merini, scomparsa nel 2009. Anche Platinette deve molto a Costanzo. Era già famosa, ma fu al Maurizio Costanzo Show che si tolse la parrucca da donna, mostrandosi per com’era.

Ed è proprio questo il grande merito di Costanzo, aver fatto conoscere personaggi famosi e meno famosi per com’erano. Per lui, Enrico Brignano era “esilarante”. La sua è un’altra carriera che ha spiccato il volo grazie allo show di Costanzo. Ricky Memphis, invece, aveva scritto una lettera in romanesco su Il Messaggero. Costanzo si incuriosì e decise di invitarlo al teatro Parioli.

E ancora: la showgirl, modella e conduttrice televisiva tunisina naturalizzata italiana Afef Jnifen è un altro dei tanti personaggi del mondo dello spettacolo lanciati da Maurizio Costanzo Show. Fu lì che Marco Tronchetti la vide per la prima volta e decise di sposarla.

E anche Giobbe Covatta, celebre comico, attore, scrittore, umorista, commediografo, attivista e politico italiano ha preso posto su una delle poltroncine rosse del teatro romano da cui andava in onda il Maurizio Costanzo Show.