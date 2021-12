Chi è Matteo Romano, il cantante in gara a Sanremo giovani 2021

Chi è Matteo Romano, il cantante in gara a Sanremo giovani 2021 con la canzone “Testa e croce”? Matteo Romano ha 19 anni e vive a Cuneo; il giovanissimo cantante è una vera e propria star di Tik Tok: ogni suo video diventa virale e in pochissimo tempo ha raggiunto ben 350mila followers. Su Tik Tok Romano mostra le sue doti canore: a convincerlo a tentare questa strada ci ha pensato la sua passione per la musica e nel marzo del 2020 ha scelto di pubblicare un video per la prima volta cantando al pianoforte la canzone Concedimi. Questa in pochissimo tempo è diventata virale, consentendo al ragazzo di farsi conoscere dal grande pubblico. Lo scorso novembre il suo primo singolo è approdato su Spotify raggiungendo i 22 milioni di ascolti, diventando a gennaio disco di platino. Oltre a Concedimi, ricordiamo anche un’altra sua canzone molto apprezzata, Casa di Specchi. Matteo Romano è un ragazzo timido e molto riservato; della sua vita privata o del suo passato non conosciamo nulla. Stasera l’avventura a Sanremo giovani 2021. Come andrà?

