Matteo Paolillo, chi è l’attore che interpreta Edoardo in Mare Fuori

Matteo Paolillo è un giovane attore che interpreta il ruolo di Edoardo nella serie di successo di Rai 2 Mare Fuori. L’attore salernitano veste i panni di Edoardo Conte, un piccolo boss di sedici anni con la passione per le donne e per le tigri condannato per spaccio, che appartiene al gruppo di giovanissimi detenuti all’interno del carcere minorile di Nisida a Napoli. Ma chi è Matteo Paolillo? Qual è la sua carriera, l’età, la vita privata e il profilo Instagram? Ecco tutte le info.

Nonostante la sua giovane età, ha già alle spalle una considerevole carriera, soprattutto in teatro. Cresciuto nei laboratori teatrali di Gaetano Troiano prima e Gaetano Stella poi, Paolillo si è trasferito a Roma dove ha partecipato a Roma al Seminario Propedeutico della scuola nazionale di cinema (tra i maestri c’è il grande Giancarlo Giannini) ed il Conservatorio teatrale di Giovan Battista Diotajuti. Nella Capitale è poi entrato nella celebre agenzia di management capitolina “Cucchini” (che conta di attori del calibro di Raoul Bova, Remo Girone e Marco Bocci) ed a recitare in rappresentazioni teatrali come “Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller”, “La pazza di Chaillot di J. Giraudoux”, “Romeo e Giulietta di William Shakespeare”. Prima di Mare Fuori, ha ricoperto alcuni ruoli minori in altre fiction Rai come “Vivi e lascia vivere”, “Don Matteo 10” e nel film “Famosa”.

Intervistato da Camera Look, Matteo Paolillo ha spiegato meglio il suo personaggio: “È un ragazzo che vive a Forcella, precisamente nella via dei tribunali di Napoli. È un affiliato della Camorra, molto legato a Ciro con il quale è cresciuto insieme. Sta per diventare padre. Cerca sempre di ragionare con la propria testa, pur rispettando i codici criminali. È un folle, un impulsivo con una vena creativa; quello che vuole se lo va a prendere”. Attivo sui social, il suo profilo Instagram è seguito da circa 10mila persone.

