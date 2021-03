Chi è Matilda De Angelis, l’attrice che interpreta Caterina da Cremona in Leonardo

Chi è Matilda De Angelis, l’attrice che interpreta Caterina da Cremona nella serie Leonardo? Si tratta di una giovane attrice italiana, già nota al grande pubblico per essere stata co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo 2021 e per aver recitato in un’altra fiction di successo come The Undoing. Nata a Bologna l’11 settembre 1995, ha frequentato il liceo scientifico Enrico Fermi, diplomandosi nel 2014. La sua infanzia è stata contraddistinta dalla musica.

All’età di 11 anni, infatti, inizia a studiare la chitarra e il violino, mentre a 13 anni inizia a comporre canzoni. A 16 anni diventa la cantante del gruppo Rumba de Bodas con cui, nel 2014, incide un album, Karnaval Fou. Lo stesso anno, su consiglio di un amico, Matilda De Angelis decide di partecipare a un provino per un film che vede protagonista Stefano Accorsi.

È qui che inizia la sua carriera cinematografica dell’attrice. L’interprete, infatti, supera brillantemente il provino e viene scritturata dal registra Matteo Rovere per il ruolo della protagonista femminile nella pellicola Veloce come il vento. Grazie alla sua interpretazione ottiene la candidatura ai David di Donatello e alla Mostra del Cinema di Venezia per la categoria Miglior attrice protagonista, vincendo un Nastro d’Argento come Miglior rivelazione, il Premio Biraghi e un premio al Taormina Film Fest.

Nel frattempo Matilda De Angelis viene scelta per il ruolo di Ambra nella fiction di Rai 1 Tutto può succedere, mentre nel 2016 ottiene il ruolo di protagonista nel film Youtopia. Nel cast della pellicola Una famiglia, nel 2017 prende parte al film di Alessandro Gassman Il premio. L’anno seguente ricopre il ruolo di Mariele Ventre nel film tv I ragazzi dello Zecchino d’Oro, mentre nel 2020 è nel cast del film Netflix, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, e della serie tv statunitense The Undoing – Le verità non dette, in cui recita al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant.

Matilda De Angelis ha anche preso parte a diversi videoclip musicali tra cui quello dei Negramaro, Tutto qui accade, in cui recitava al fianco del collega Alessandro Borghi, e quello di Felicità puttana dei Thegiornalisti, nel quale è la protagonista insieme al frontman della band, Tommaso Paradiso. Si è fatta conoscere dal grande pubblico per aver partecipato al Festival di Sanremo 2021 come co-conduttrice di una puntata, dimostrandosi molto spigliata e simpatica.

Vita privata

Cosa sappiamo sulla vita privata di Matilda De Angelis? L’attrice della serie Leonardo è stata a lungo fidanzata con il collega Andrea Arcangeli (qui il suo profilo). Di recente, l’interprete ha confermato che la sua lunga storia con il fidanzato è ormai terminata, dichiarandosi felicemente single. Su Instagram è seguita da oltre 560mila persone. Il fratello di Matilda è Tobia De Angelis, anche lui giovane attore.

Chi è Caterina da Cremona, il personaggio interpretato da Matilda De Angelis

Si tratta di una figura alquanto romanzata. “Noi facciamo serie tv non documentari – ha detto il produttore Luca Bernabei a La Repubblica -. Ci siamo ispirati a fonti vere, ma poi gli sceneggiatori hanno avuto la necessità di inventare qualcosa su una vita che ha molti punti oscuri. La storia di Caterina da Cremona, ad esempio, è vera perché ci sono dei contratti in cui Leonardo la chiedeva come modella. Noi abbiamo pensato che lei fosse la sua musa ispiratrice e abbiamo tessuto nella trama vera alcuni elementi di finzione”. Tuttavia, cercando notizie sulla biografia di Caterina da Cremona, il personaggio interpretato da Matilda De Angelis in Leonardo, non si trovano fonti storiche e l’immagine del suo corpo nudo con le ali, interpretato dall’attrice bolognese Matilda De Angelis, fa pensare a tutto tranne che a realtà. L’unica Caterina della vita di Leonardo Da Vinci di cui v’è “certezza” è la presunta madre: Caterina di Meo Lippi – detta altrimenti Caterina Buti Del Vacca.

