Masterchef Italia 12: quante puntate, durata e quando finisce l’edizione 2022 2023 del cooking show di Sky

Quante puntate sono previste per Masterchef Italia 12? L’edizione 2022 2023 parte su Sky Uno giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 21.15. In tutto sono previste 12 puntate, ogni giovedì, anche in streaming su NOW. La finale dovrebbe andare in onda il 2 marzo. Confermata la giuria affiatatissima delle ultime quattro edizioni: i giudici sono gli chef stellati Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 15 dicembre 2022

Seconda puntata: 22 dicembre 2022

Terza puntata: 29 dicembre 2022

Quarta untata: 5 gennaio 2023

Quinta puntata: 12 gennaio 2023

Sesta puntata: 19 gennaio 2023

Settima puntata: 26 gennaio 2023

Ottava puntata: 2 febbraio 2023

Nona puntata: 9 febbraio 2023

Decima puntata: 16 febbraio 2023

Undicesima puntata: 23 febbraio 2023

Dodicesima puntata (finale): 2 marzo 2023

Le prove

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Masterchef Italia 12, ma quali saranno le prove dell’edizione 2022 2023? Si comincia con i primi due episodi con i Live Cooking, le selezioni. Una volta formata la classe di quest’anno, formata da 20 concorrenti, inizierà la classica sfida secondo il meccanismo rodato e conosciutissimo – a cui non mancheranno delle novità – fatto di prove appassionanti, sfide adrenaliniche e tanti colpi di scena, basato sul talento e sulla creatività dei concorrenti che sognano di diventare chef professionisti. Tornano quindi le enigmatiche Mystery Box, i sorprendenti Invention Test, i tesissimi Pressure Test e gli elettrizzanti Skill Test, gli “esami a sorpresa” che coinvolgeranno tutti i concorrenti, senza esclusioni, messi alla prova su una specifica abilità richiesta dai giudici.

Tornano, inoltre, anche le prove in esterna per mettere alla prova i cuochi amatoriali su ingredienti e ricette del territorio, ma anche per vederli alle prese con la linea di veri ristoranti. Tra le località che, quest’anno, hanno fatto da scenario alle preparazioni dei concorrenti: Bassano del Grappa, la Cascata delle Marmore, Tropea e Cervinia.